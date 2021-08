Nissan Z debutta la nuova sportiva da sogno 'accessibile'

Nissan ha scelto New York - la città che ha recentemente cancellato il suo Auto Show per il Covid - per la presentazione all'interno di un evento dedicato della settima generazione del modello sportivo Z nella specifica versione per il mercato Usa. Questa auto rappresenta oltre 50 anni di passione e dedizione della Casa giapponese nei confronti delle prestazioni e della guida dinamica, sarà in vendita presso i concessionari Nissan negli Stati Uniti nella primavera del 2022.

Al centro del successo della Z ci sono i fan, che rappresentano 1,8 milioni di auto vendute, una cifra che ne fa il modello sportivo più venduto a livello mondiale. Nella nuova interpretazione per l'era moderna, la Nissan Z offre uno stile accattivante - ma con molti richiami al passato, come i fari a Led composti da due semicerchi che richiamano la Fairlady 240ZG degli Anni '70 - unito ad una tecnologia avanzata dedicata alle future generazioni di piloti e di fan della Z.



"Per Nissan, la Z è una parte di ciò che siamo e rappresenta anni del nostro impegno nei confronti dei clienti - ha detto Ashwani Gupta chief operating officer e chief performance officer di Nissan Motor Co - e attraverso la nuova Z puntiamo a portare nuovi livelli di eccellenza nel design, nelle prestazioni e nell'entusiasmo nei confronti delle auto sportive a quante più persone possibile".

Uno dei tratti distintivi della Nissan Z è sempre stato il suo legame con il guidatore, una connessione fisica e viscerale, indipendentemente dalla strada da percorrere. Questa caratteristica - si legge nella nota della Casa giapponese - domina anche la nuova Z, soprattutto in presenza del cambio manuale a 6 marce di serie. Come punto di contatto fisico tra guidatore e Z, il cambio a 6 marce passa alla marcia successiva, quasi istintivamente, con il minimo sforzo. È disponibile anche un cambio automatico a 9 velocità avanzato e a risposta rapida.

"Più che per essere potente e agile la nuova Z è stata progettata anche per essere un tutt'uno con il guidatore - ha detto Gupta - affinché l'auto sia il perfetto partner per le avventure e le emozioni su strada". Sotto al cofano ruggisce il nuovo motore biturbo V-6 da 3,0 litri che aggiunge un significativo aumento della potenza rispetto alla generazione precedente 370 Z. Con un aumento di 68 Cv e un incremento del 30% della coppia, questa nuova Z non ha precedenti, come dimostrano il 400 Cv e i 475 Nm a disposizione del pilota.

Per la prima volta su un modello Nissan a trazione posteriore, il cambio manuale a 6 marce include un avanzato sistema di launch control (livello Performance) che aiuta a fornire la massima accelerazione da fermo. Le Z con cambio manuale sono inoltre dotate di un albero di trasmissione composito in fibra di carbonio e Downshift Rev Matching.

Il team degli ingegneri Nissan ha adottato un approccio innovativo su più fronti, in particolare per la guida ad alta velocità e in curva. La rigidità della carrozzeria migliorata, il servosterzo elettronico con assistenza a cremagliera e i pneumatici anteriori più larghi aiutano ad aumentare le prestazioni in curva fino al 13%. Riviste anche le sospensioni che utilizzano nuovi ammortizzatori monotubo con un diametro maggiore rispetto al precedente 370 Z, per una riduzione di circa il 20% della forza di smorzamento per ridurre al minimo gli urti su superfici irregolari, migliorare le prestazioni su strada e migliorare la stabilità di guida.

Negli Stati Uniti, la Nissan Z sarà offerta nelle versioni Sport e Performance, ciascuna con la possibilità di scegliere tra cambio manuale a 6 marce o un nuovo automatico a 9 rapporti . Prevista anche un'edizione limitata Z Proto Spec - limitata a 240 unità - con esclusive pinze dei freni di colore giallo con logo Z, cerchi in lega di alluminio color bronzo, esclusivi sedili in pelle con accenti gialli e cuciture interne gialle. "Per più di 50 anni, la Z è stata un'auto sportiva da sogno ma accessibile - ha aggiunto Gupta - Il suo fascino senza tempo è il risultato della continua passione e dedizione di innumerevoli dipendenti, che lavorano per offrire il brivido della Z alle generazioni passate e future". Nissan annuncerà i dettagli per la nuovissima Z per il mercato giapponese, conosciuta come Fairlady Z, questo inverno.