Mustang, Ice White Edition omaggio a storia del marchio

La storia di Mustang torna in scena con le nuove Ice White Edition. In omaggio all'originale Triple White Fox del 1993, Mustang ha infatti deciso di rispolverare il 'bianco su bianco' sia per Mustang coupé che per la nuova ed elettrica Mustang Mach-E. "Mustang ha sempre avuto il potere di attirare l'attenzione sulla strada - ha detto Jim Owens, Mustang marketing manager - ma la nuova Mustang Ice White Edition potrebbe, proprio come l'originale '93, diventare uno dei modelli da collezionismo per le generazioni future. Siamo orgogliosi di continuare una tradizione di lunga". Il pacchetto è il primo ad essere offerto sia ai clienti coupé Mustang Mach-E e Mustang.



Sul fronte Mach-E, il nuovo Mustang Ice White Edition Appearance Package sarà disponibile sui modelli Premium. La vernice Star White Metallic include le esclusive calotte degli specchi Star White e le modanature delle ruote. Davanti e al centro della griglia, c'è anche il distintivo pony in bianco Oxford, che appare anche tra i fanali posteriori. Il pacchetto comprende anche ruote in alluminio da 19 pollici lavorate a macchina con dettagli verniciati in bianco Oxford. Bianco a profusione anche all'interno dell'abitacolo, dove il colore torna sui sedili, sulla consolle centrale e sui braccioli. Gli ordini per la versione 2022 di Mustang Mach-E Ice White Edition saranno aperti in autunno.

Di Mustang Coupé in versione Ice White Edition, Ford ha messo in programma di realizzarne solo 1500 esemplari, per i modelli Mustang EcoBoost, GT e Premium Fastback. La Mustang Ice White Edition è verniciata esclusivamente in Oxford White e presenta esclusivi fanali posteriori a tema, oltre a ruote e dettagli rigorosamente in tinta . Proprio come per la Mach-E, anche la versione in 'bianco ghiacciato' della coupé è dotata di particolari distintivi, tanto all'esterno che nell'abitacolo dotato di inserti in pelle Oxford White. Il pacchetto per la Mustang Coupé arriverà nelle concessionarie nei primi mesi del 2022.