Kia EV4, in arrivo nel 2023 la piccola elettrica sudcoreana

Il prossimo EV di Kia sarà più piccolo di quanto si possa pensare. Il costruttore sudcoreano non sta perdendo tempo a buttarsi nel mercato dei veicoli completamente elettrici. Ora che la Kia EV6 è stata rivelata e sarà presto in vendita, la casa automobilistica sudcoreana sta procedendo rapidamente con i piani per espandere la linea dei veicoli a zero emissioni.

Secondo le informazioni rese note da Auto Express, uno dei prossimi due EV di Kia sarà la EV4. Come la EV6, sarà realizzata sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, ma sarà caratterizzata da un passo leggermente più corto, un vantaggio di flessibilità che questa architettura dedicata vanta. La EV4 potrebbe avere dimensioni più vicine a quelle della Seltos, ma dovrebbe avere uno spazio interno più generoso.

Tuttavia, gran parte della tecnologia della batteria della EV6 sarà probabilmente incrementata, quindi un pacco batterie da 58 kWh o 77,4 kWh. Una configurazione a doppio motore è anche probabile mentre il monomotore sarà l'opzione entry-level e più economica. Un altro importante vantaggio della piattaforma è che offre un'architettura elettronica fino a 800 volt e una velocità di ricarica massima fino a 350kW.

Quando equipaggiata con la batteria più grande, la ricarica dal 10 all'80 per cento richiederà meno di 20 minuti.

Fino a 62 miglia di autonomia dovrebbe essere possibile in soli cinque minuti circa.

Al momento, stando alle ultime indiscrezioni, la EV4 sarà messa in vendita in Europa mentre per l'America sarebbero previsti i suv su tre file, EV7 o EV8. Quello che è certo è che la EV4 arriverà molto presto. Le fonti indicano che potrebbe debuttare l'anno prossimo come modello 2023. Anche la EV7-EV8 è prevista intorno al 2023.