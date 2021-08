Kia allo IAA Mobility Monaco, appuntamento nella Odeonsplatz

Per la prima edizione del Salone 'liquido' IAA Mobility a Monaco, in quanto diviso in tre location dopo la lunga presenza in forma tradizionale alla fiera Francoforte, Kia ha scelto di allestire un padiglione di 'interazione' con il pubblico nella centrale Odeonsplatz, interamente dedicato alla strategia di elettrificazione della Casa coreana.

Lo spazio Kia - che aprirà al pubblico il 7 settembre (dalle 14:00 alle 20:00) per poi essere fruibile dalle 10:00 alle 20:00 dall'8 all'11 settembre e infine dalle 10:00 alle 17:00 :00 del 12 settembre - ospiterà l'anteprima mondiale della variante ibrida plug-in del nuovo suv Sportage.

Prima versione dedicata esclusivamente all'Europa dello Sportage nei suoi 28 anni di storia, Sportage Phev PHEV è equipaggiato con un propulsore T-GDi da 1,6 litri, accoppiato ad un motore elettrico sincrono in corrente alternata a magneti permanenti da 66,9 kW (corrispondenti a 90 Cv) e alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 13,8 kWh.

Passerella all'Odeonsplatz - la storica piazza del mercato del capoluogo bavarese - anche per Kia EV6, il modello 100% di nuova generazione che farà il suo debutto europeo proprio in occasione dello IAA Mobility di Monaco. Il modello a batteria EV6 ad alta tecnologia è stato sviluppato con l'obiettivo di rimuovere le barriere percepite dagli automobilisti nei confronti della mobilità elettrica, offrendo tempi di ricarica rapidi, accesso a un'ampia rete di colonnine, autonomia record e spazio interno leader del segmento.

Come potranno scoprire in realtà virtuale coloro che - al padiglione Kia allo IAA Mobility di Monaco - vorranno vivere l'esperienza 'EV6 VR', questo nuovo modello propone una soluzione che garantisce la migliore esperienza d'uso che un modello elettrico può offrire, un vero passo in avanti rispetto alle auto diesel o benzina ma con la certezza di ridurre l'impatto ambientale.