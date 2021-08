Renault Trafic SpaceNomad, il camper in vendita dal 2022

Sarà presentato al Caravan Salon di Düsseldorf, il nuovo Renault Trafic SpaceNomad. Dopo la sperimentazione nel mercato svizzero, nel 2020 Renault ha deciso di estendere la commercializzazione di SpaceNomad in Europa: Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Francia.



Allestito da Pilote ispirandosi a nuovo Trafic e prodotto nello stabilimento Renault di Sandouville, sarà introdotto a listino nel 2022 e sarà proposto in due lunghezze, nelle versioni a quattro e cinque posti ed un'ampia scelta di motorizzazioni da 110 a 170 cv con trasmissione manuale o automatica (per i motori da 150 e 170 cv).

Nuovo Trafic SpaceNomad risponde all'esigenza di versatilità di utilizzo dei suoi clienti che vanno alla ricerca di libertà senza vincoli a livello di alloggio e parcheggio. Molteplici sono gli equipaggiamenti personalizzati per un utilizzo versatile: a disposizione dei clienti una cucina attrezzata con un grande fornello a due fuochi con accensione piezoelettrica abbinato ad un lavello con rubinetto integrato, un frigorifero da 49 litri e un tavolo autonomo per l'interno o l'esterno (riponibile nel bagagliaio). Due le zone letto previste e capaci di ospitare fino a quattro posti letto.

Trafic SpaceNomad può offrire fino a cinque posti.

All'anteriore, è dotato di due sedili singoli che si girano verso l'interno per creare uno spazio generoso e conviviale. Al posteriore, il furgone si declina in due configurazioni: una panchetta fissa a due posti o scorrevole a tre posti. Di giorno e di notte, protegge gli utenti contro le intemperie, grazie alla tenda da sole (220 cm x 235 cm) e ad un'illuminazione Full LED (12 punti luce). Infine, indipendentemente dalle condizioni climatiche, l'abitacolo è isolato, illuminato, riscaldato e dotato di tenda.

Nuovo Trafic SpaceNomad svela un nuovo design esterno più espressivo: cofano orizzontale e griglia della calandra verticale per una maggiore potenza, fari Full Led e firma luminosa C-Shape aggiornata. All'interno, la nuovissima plancia rivisitata propone fino a 81,8 litri di vani portaoggetti nella parte anteriore del veicolo, ponendolo al top del segmento. Il design è arricchito: inserti cromati, cerchi diamantati, vernici metallizzate (tra cui l'inedito Rosso Carminio). Per una maggiore serenità a bordo, il furgone propone nuovi dispositivi di assistenza alla guida come: frenata di emergenza attiva, alert per il superamento della linea di carreggiata, rilevatore di stanchezza e sensore di angolo morto.

Questa casa su ruote propone tecnologie a bordo come il touchscreen da 8" e il caricatore a induzione. È dotato dell'ultimo sistema multimediale Renault Easy Link con navigazione integrata ed è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto per gli smartphone.

Al Salone di Dusseldorf Renault condividerà la sua visione hippie chic del camper presentando la showcar Hippie Caviar Hotel accanto al mitico camper Estafette. Nuovo SpaceClass Escapade e Master Camping-Car completeranno l'offerta della losanga alla kermesse in programma nella città tedesca a fine agosto.