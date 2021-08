Ford Bronco, colori 2022 ispirati a storia dell'iconico 4x4

Uno sguardo all'estetica dei suoi antenati più iconici, per Ford Bronco che si presenta anche con nuovi colori. Equipaggiato con l'ultima tecnologia in fatto di off-road, il nuovo Bronco si arricchirà, per il 2022, di alcune colorazioni ispirate ai fasti del passato del 4x4 firmato dalla casa dell'ovale blu. I progettisti di colori e materiali per il nuovo Ford Bronco hanno infatti sviluppato l'Eruption Green Metallic come interpretazione moderna di Mallard Green, che era presente sui modelli Bronco di prima generazione nei primi anni '70.



"Gli appassionati di automobili - ha detto Barb Whalen, responsabile del colore e dei materiali Ford - e in particolare i fan di Bronco, sono appassionati di colori e saranno entusiasti del nostro Eruption Green che è un colore contemporaneo, ma con una connessione con il patrimonio storico del modello. Ci sono a anche i riflessi gialli che lo legano alla natura". L'altro colore aggiunto in gamma per il 2022 prende il nome di Hot Pepper Red Metallic ed entrambi i colori saranno disponibili per ogni modello della nuova 'famiglia' Bronco, mentre Antimatter Blue, Lightning Blue Metallic e Rapid Red Metallic saranno disponibili fino alla fine del 2021. Gli ordini per la versione 2022 di Bronco a due e quattro porte apriranno entro la fine dell'anno.