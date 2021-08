Porsche presenterà a IAA Monaco concept di auto del futuro

E' bastato un tweet davvero sintetico per mettere in agitazione il mondo dei porscisti e soprattutto di coloro che condividono con la Casa di Zuffenhausen il piacere di innovare continuamente la tecnica alla ricerca della perfezione ingegneristica e delle prestazioni. Il messaggio twittato dice letteralmente che allo IAA di Monaco verrà presentata una novità assoluta sotto forma di vettura studio.

"#Porsche guarda al futuro, e celebrerà il 6 settembre l'anteprima mondiale di una concept orientata al futuro". Lo ha fatto accompagnando questa 'promessa' ad una immagine reveal che - con altrettanta suspence - fa pensare ad una possibile rosa di candidate a questa passerella allo IAA di Monaco.

Si va dalla futura versione 100% elettrica della gamma 718, che è nei programmi di Porsche seppure con nuove proporzioni generali, fino al prototipo della 911 elettrificata (con sistema plug-in avanzato rispetto alle tecnologie attuali) che non arriverà prima di 3-4 anni. Una cosa è certa: i fari dell'immagine teaser richiamano quelli della Taycan, la prima Porsche 100% elettrica, ma l'elemento arancione in basso potrebbe segnalare l'appartenenza al mondo 911.

D'obbligo, dunque, attendere fino al 6 settembre per svelare questo mistero 'elettrizzante'.