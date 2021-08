Range Rover Velar, nuova versione limitata è Auric Edition

Una nuova edizione limitata e numerosi aggiornamenti, per Range Rover Velar tra design e tecnologia. La nuova versione del SUV britannico prende il nome di Range Rover Velar Auric Edition, dal latino Aurum (oro) e in riferimento alle finiture Auric Atlas. Numerose sono anche le possibilità di personalizzare il design, con le 14 colorazioni SV Bespoke Premium disponibili o il servizio 'Tinta su Campione' (Match To Sample). Le tinte speciali, come la Tourmaline Brown sono disponibili in una gamma di finiture come la satin matte e l'ultra-metallic.



"Le finiture della Range Rover Velar Auric Edition - ha commentato Amy Frascella, Director, Colour and Materials di Land Rover - in combinazione con la ricca tavolozza di tinte Charente Grey, Santorini Black o Ostuni Pearl White, accrescono l'appeal lussuoso e moderno della pluripremiata Range Rover Velar. Chi desidera qualcosa di speciale e più personalizzato può scegliere tra le tinte SV Bespoke con finiture esclusive." Le nuove tecnologie, invece, sono concentrate sul comfort e sul benessere degli occupanti, ad esempio con il sistema Cabin Air Purification Plus di Land Rover. Partendo dall'esistente impianto di ionizzazione in cabina con filtraggio da 2.5 PM il nuovo sistema si spinge oltre, per assicurare la pulizia dell'aria interna, con sensori di CO2, e con la funzione che consente di iniziare il viaggio con l'aria in cabina già purificata.

Land Rover introduce poi sulla Range Rover Velar una nuova gamma di sistemi di assistenza alla guida e di aggiornamenti SOTA. La nuova Velar Auric Edition, basata sulla Velar R-Dynamic S, vanta la finitura dei dettagli esterni in tinta Auric Atlas sulla griglia, sui distintivi, sul cofano, sulle prese d'aria delle portiere e dei parafanghi, a complemento del design esterno. Le tinte esterne a disposizione sono tre: Charente Grey, riservata alla Auric Edition, Ostuni Pearl White e Santorini Black. Completano gli esterni i cerchi in lega da 20" Mercurial Gloss Sparkle Silver e i vetri Privacy, opzionali i cerchi da 22" Pincher ed il tetto a contrasto.

Per gli interni è a disposizione una gamma di lussuosi rivestimenti, dalla pelle Windsor al tessile premium Kvadrat. La nuova edizione limitata include anche un ventaglio di tecnologie avanzate come l'Interactive Driver Display di Land Rover, che affianca l'infotainment Pivi Pro e riduce le distrazioni, trasmettendo sul display tutta una gamma di informazioni sul veicolo e sulla navigazione. La Range Rover Velar Auric Edition dispone di tutta la gamma di motori a 4 e 6 cilindri, compresa la PHEV P400e, che offre un'autonomia all-electric di 52 km.