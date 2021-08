Classe C All-Terrain, agile come suv e spaziosa come station

Spaziosa come una station wagon ma capace di affrontare ogni tipo di terreno, con la stessa abilità di un fuoristrada. Si chiama Classe C All-Terrain, l'ultima proposta station di Mercedes e arriva sul mercato dopo il successo riscosso dalla soluzione All-Terrain per Classe E nel 2017.

Con circa 40 millimetri in più di altezza libera dal suolo rispetto alla Classe C Station-wagon tradizionale, la trazione integrale 4Matic di serie, due programmi offroad e ruote maggiorate, Classe C All-Terrain gestisce con disinvoltura il fuoristrada leggero, come le strade sterrate di campagna.

Tra gli elementi tipici dei modelli offroad figurano la mascherina del radiatore specifica, i paraurti particolari, la protezione paracolpi anteriore e posteriore e i rivestimenti dei passaruota in grigio scuro opaco. Inoltre il modello crossover vanta molti highlight della nuova Classe C presentata recentemente, come gli efficienti motori a quattro cilindri con tecnica a 48 volt, il sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con capacità di apprendimento e comandi intuitivi, nonché l'ultimissima generazione di sistemi di assistenza alla guida. Il Digital Light (equipaggiamento disponibile a richiesta) comprende una speciale luce per offroad. Classe C All-Terrain debutta a livello mondiale a settembre in occasione della IAA di Monaco e arriverà nelle concessionarie europee già entro l'anno.

"Gli oltre 10,5 milioni di unità di Classe C vendute dal 1982 dimostrano quanto i nostri clienti amino quest'auto. E con più di 50.000 ordini di acquisto in soli tre mesi anche la nuova generazione è partita brillantemente. Con Classe C All-Terrain arricchiamo di una nuova versione la nostra gamma in questo fortunato segmento, che già comprende le carrozzerie berlina e station-wagon" ha affermato Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, responsabile per il settore Vendite .

Rispetto alla Classe C Station-wagon tradizionale, il modello All-Terrain è leggermente cresciuto nelle dimensioni, guadagnando quattro millimetri in lunghezza, per 4.755 millimetri complessivi. I rivestimenti dei passaruota hanno incrementato la larghezza di 21 millimetri, raggiungendo i 1.841 millimetri. Grazie a circa 40 millimetri in più di altezza libera dal suolo l'auto è diventata anche più alta, ossia 1.494 millimetri.

Immutate versatilità e capienza del vano bagagli: la coda sportiva cela una capacità di carico compresa tra 490 e 1.510 litri. Lo schienale dei sedili posteriori della station-wagon è ribaltabile e frazionabile nel rapporto 40:20:40. Grazie al portellone posteriore Easy-Pack di serie questo può essere aperto e chiuso comodamente con il tasto sulla chiave di accensione, con l'interruttore nella porta lato guida o con la maniglia di sbloccaggio sul portellone posteriore stesso.

Le dimensioni esterne leggermente incrementate della nuova generazione di modelli vanno a vantaggio sia degli occupanti anteriori sia di quelli posteriori. Rispetto al modello precedente, lo spazio libero in corrispondenza dei gomiti è stato aumentato di 22 mm per il guidatore e il passeggero anteriore, e di 15 mm per i passeggeri dei sedili posteriori.

Nel vano posteriore ci sono 11 mm di spazio in più per la testa.

La maggiore libertà per le ginocchia nella seconda fila di sedili, incrementata di 35 mm, fa viaggiare ancora più comodi anche gli occupanti del vano posteriore.