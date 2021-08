Wagoneer e Grand Wagoneer forse saranno marchio indipendente

L'evento organizzato la settimana scorsa da Stellantis alla Monterey Car Week per la presentazione dei nuovi modelli 2022 Wagoneer e Grand Wagoneer ha dato lo spunto a diversi media americani per evidenziare un cambio strategico nel posizionamento dei modelli top di Jeep nel mercato Usa. Come evidenziato dal TheDetroitBureau, i due nuovi suv 'alto di gamma' sono infatti privi di qualsiasi scritta o badge Jeep, mentre viene fortemente evidenziato il nome Wagoneer, tanto che secondo molti addetti ai lavori vicini al mondo di Stellantis Usa questa presentazione alla Monterey Car Week avrebbe avuto il valore - se non di un debutto - di un importante test per verificare la fattibilità della trasformazione del nome Wagoneer in un nuovo sottomarchio premium parallelo a quello principale di Jeep.

Una operazione del genere potrebbe replicare quanto fatto da Land Rover con Range Rover, da Ford con Bronco e dalla stessa Mercedes con EQ. La cosa era stata anticipata da Rachel Fellrath, senior marketing manager si Stellantis per Wagoneer e Grand Wagoneer, che in un'intervista aveva detto che "Wagoneer e Grand Wagoneer stanno creando un vero sottomarchio. Attualmente ci sono due modelli. L'idea è di arrivare ad un portafoglio di prodotti in futuro".