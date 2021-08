Renault Hippie Caviar Hotel, open air ma a cinque stelle

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Per viaggiare in tutta libertà Renault pensa all'Hippie Caviar Hotel. Tutti i vantaggi di spostarsi con un van, ma con la garanzia di un'esperienza a cinque stelle, per la showcar nata dagli studi di Renault Design e che immagina una vita all'aria aperta, soprattutto in tempi di pandemia, ma con tutto lo spazio, il comfort e la modularità necessari per viaggiare in tutta comodità. Nata attorno al design del Renault Trafic, la show car è stata pensata anche con una serie di 'servizi' collegati, per riproporre l'esperienza di un hotel di lusso.

L'Hippie Caviar Hotel è composto da un abitacolo all'anteriore di color verde acqua scintillante detto 'Almond Flakes', oltre che da una camera al posteriore in tinta 'Grigio Argento anodizzato'. Il design si ispira alle camere degli hotel 5 stelle, sempre più essenziali e ricche di materiali naturali.

La plancia, dalla lavorazione a paglia intrecciata, è impreziosita da una fascia in pelle. L'utilizzo dei materiali, come il legno esotico, le fibre naturali (lino e lana) e il muschio vegetale richiamano la natura. Le vernici in stile carta giapponese 'washi' conferiscono poi un'esclusiva impronta architettonica e contemporanea. Tanto o colori quanto i materiali utilizzati si ispirano agli anni 1960, tempi di viaggi in libertà.

All'interno, l'Hippie Caviar Hotel propone una panchetta trasformabile in un letto che si può posizionare all'esterno o all'interno del veicolo. In posizione 'contemplazione', il portellone aperto e i suoi drappeggi proteggono dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti. In posizione 'comfort', la panchetta e il sedile angolare creano uno spazio lounge. Dal tetto-terrazza, attrezzato con tavolino basso e due schienali amovibili, si ammira il paesaggio da un'altra prospettiva.

L'accesso avviene tramite una scala retrattile.

Tra i servizi collegati, quello della consegna nel luogo richiesto dal cliente di doccia, sanitari, dispositivo per la ricarica elettrica, oltre al servizio di concierge da richiedere online con consegna tramite drone sul tetto o sulla panchetta in posizione 'contemplazione'. C'è anche il servizio aggiuntivo per la fornitura di biciclette. Renault presenterà la showcar Hippie Caviar Hotel al Salone di Düsseldorf, a partire dal 27 agosto 2021, esponendola insieme ad un camper Estafette del 1977.

(ANSA).