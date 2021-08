Lincoln Anniversary, auto del futuro può viaggiare nel passato

Con la presentazione del concept Anniversary realizzato assieme agli allievi dell'ArtCenter College of Design of Southern California, Ford ha anticipato quello che potrebbe essere l'aspetto di una quattro posti di lusso Licoln nel 2040.



Questo futuristico veicolo, che sfrutta la tecnologia digitale per consentire ai suoi passeggeri di collegare il presente e il passato, è stato esposto al The Quail Motorsports Gathering nell'ambito della Monterey Car Week, una passerella di eccezione per i giovani allievi dell'ArtCenter College of Design.

"Lo storyboard presentato da questi studenti è stato più che impressionante, mostrando il loro ricco talento nel design e l'approccio creativo allo storytelling - ha affermato Kemal Curic, direttore globale Lincoln - e questo è esattamente il motivo per cui abbiamo deciso di creare una replica a grandezza naturale di uno dei progetti, evidenziare il talento straordinario dei designer di domani e la loro prospettiva unica del DNA del nostro marchio Lincoln".

Nell'ambito del consolidato rapporto tra Lincoln e l'ArtCenter College of Design, il direttore del design globale del brand Kemal Curic ha immaginato una sfida assegnata a quattro squadre di studenti di design dei trasporti, collaborando anche con altri studenti di varie discipline, tra cui cinema, designer di intrattenimento, illustratori e animatori.

La missione virtuale era immaginare non solo i veicoli Lincoln del 2040 e oltre, ma il mondo in cui quei veicoli avrebbero vissuto, persino la vita delle persone che li avrebbero guidati. Ciascuno dei quattro concetti includeva lo sviluppo di un cortometraggio. In Anniversary, in particolare, la tecnologia digitale consente a Julianne e Greg - per celebrare il loro 30mo anniversario di nozze - di rivisitare alcuni luoghi della loro giovinezza mostrando questi bei ricordi attraverso il display sulla plancia.