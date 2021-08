Pininfarina Battista, 1900 Cv scatenati su strade California

Ancora una eccellenza italiana su quell'immenso 'red carpet' che è costituito dalla costa pacifica nell'area di Monterey, dove per una settimana 'allungata' si danno convegno gli appassionati - e soprattutto clienti e collezionisti - del mondo delle supercar e dei gioielli da collezione.

A poche ore dall'inaugurazione dell'evento 'centrale' di questa Car Week, il Concours d'Elegance di Pebble Beach, Automobili Pininfarina ha polarizzato l'attenzione con Battista e la sua prima galoppata, accompagnata anche della prima 'esecuzione' della sinfonia Pure Sound che si avvale di frequenze organiche per un'esperienza sonora elettrica emozionante e autentica.



Nell'ambito di un fitto programma di eventi all'interno della Monterey Car Week, la prima uscita su strada della Battista segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di Automobili Pininfarina. Lo racconta un video (youtube.com/watch?v=5oGiphAGivY) che ha immortalato questo emozionante debutto californiano.

Il debutto dell'hypercar con specifiche di produzione offrirà infatti ai clienti statunitensi una prima possibilità di sperimentare le sue prestazioni da 1.900 Cv e di ammirare la sua magnifica carrozzeria nera in fibra di carbonio a vista, squisitamente realizzata presso lo stabilimento di produzione di Automobili Pininfarina a Cambiano, in Italia, e creata sulla base del programma di personalizzazione recentemente annunciato.

La carrozzeria a vista e i cerchi Impulso, in lega di alluminio forgiato lucidati con precisione, fanno da cornice a interni squisitamente realizzati su misura con sedili Pilota opzionali con rivestimento in pelle nera sostenibile e rivestimento trapuntato in Alcantara Iconica Blu, con cuciture a contrasto Iconica Blu, completati dall'Interior Jewellery Pack rifinito in alluminio spazzolato anodizzato nero.

"Battista offre un'esperienza entusiasmante a tutto tondo, su strada e in pista, in città e su strada aperta - ha dett Paolo Dellachà, chief product and engineering officer di Automobili Pininfarina - e vedere il primo esempio di produzione della nostra hyper GT totalmente elettrica lungo le strade della California segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della sua evoluzione. Si tratta di un'importante pietra miliare, oltre che di un momento estremamente gratificante durante il conto alla rovescia per effettuare le prime consegne ai clienti entro la fine dell'anno".

La Monterey Car Week vedrà anche la première americana dell'esclusiva Battista Anniversario. Con una tiratura di soli 5 esemplari per tutto il mondo, rappresenta l'apice del design Pininfarina, con miglioramenti aerodinamici e dettagli realizzati su misura che forniscono una personalità dinamica unica.