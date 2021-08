Watt Electric Vehicle, nei programmi van e auto sportive

Si chiama Passenger and Commercial EV Skateboard (Paces) ed è la nuova piattaforma elettrica modulare che la britannica Watt Electric Vehicle Company (Wevc) ha sviluppato per poterla applicare a quasi tutte le tipologie e dimensioni veicoli elettrici, automobili o van che siano. Paces permette anche di variare il tipo di trazione e la posizione del motore nel caso dei layout Fwd e Rwd e naturalmente le caratteristiche delle batterie e dei propulsori, in tutto con un costo industriale molto contenuto.

Per dimostrare la versatilità dell'architettura Paces (protetta dal brevetto FlexTech) la start-up con sede in Cornovaglia ha già realizzato un'auto elettrica dal grande fascino - è liberamente ispirata alla Porsche 356 - e ha diffuso anche i bozzetti di tre veicoli commerciali che potrebbero essere costruiti a partire dal 2023 nella fabbrica di St Columb Major, arrivando fino a 5.000 veicoli elettrici all'anno.

I futuri veicoli commerciali della Watt saranno conformi alle normative ISO e agli standard di sicurezza per ottenere l'omologazione europea relativa alle piccole serie. Punti forti di questi mezzi, destinati essenzialmente ai servizi di taxi o delle consegne per l'ultimo miglio, saranno la leggerezza complessiva e Ciascuno peserà il meno possibile, grazie a un layout innovativo in cui la batteria è alloggiata all'interno della struttura del veicolo stesso.

"Per effetto della pressione sempre crescente sulle emissioni urbane - ha detto il fondatore di Wevc Neil Yates - insieme alla crescita della consegna a domicilio, siamo stati contattati da diversi produttori di veicoli commerciali e operatori di flotte che hanno un disperato bisogno di sviluppare la prossima generazione di furgoni, camion e autobus elettrici. Con l'accelerazione dell'elettrificazione, ciò di cui queste aziende hanno bisogno è una piattaforma Ev pronta all'uso, sofisticata ma economica su cui costruire i loro veicoli. Rispondiamo a questa esigenza con l'architettura Paces di Watt Electric Vehicle Company." Il prototipo di un primo veicolo commerciale elettrico, un furgone, sarà rivelato alla fine del primo trimestre del 2022.

L'azienda prevede di produrli in una nuova struttura con sede nelle Midlands a partire dal terzo trimestre del 2023, come modelli con marchio proprio ma anche per conto di terze parti, comprese le società della logistica e delle spedizioni.

Wevc sta inoltre pianificando di stabilire una seconda struttura in Cornovaglia nel 2023, focalizzata sulla produzione a basso volume di auto sportive e mezzi elettrici per conto di altri marchi.

Intanto Wevc si appresta a commercializzare la sua sportiva ispirata alla Porsche 356, che vanta 370 km di autonomia e un tempo di 5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, il tutto per un prezzo che parte dal corrispettivo di 95.500 euro.