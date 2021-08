Mini Strip, stilista Paul Smith rivoluziona la Cooper SE

Si chiama Strip ed è la Mini più minimale tra quelle che si erano mai viste fino ad oggi. E' stata creata dalla Casa del Gruppo Bmw in collaborazione con il celebre designer e stilista britannico Paul Smith, nell'ambito di un rapporto iniziato a novembre del 2020 per condividere idee creative sul design sostenibile. negli ultimi mesi.



Seguendo il filo conduttore 'Semplicità, trasparenza, sostenibilità' Strip presenta nuove idee che potrebbero ispirare un cambio radicale nella progettazione automobilistica, non solo a livello di sistemi propulsivi.

Mini Strip è infatti basata su una Cooper SE elettrica di serie che - per questa operazione one-off - è stata ridotta alla sua essenza strutturale. Solo gli elementi che il designer riteneva assolutamente necessari sono stati poi definiti, implementati e assemblati mettendo la sostenibilità in primo piano.

"Con la nuova Mini Strip dimostriamo straordinariamente che Mini e Paul Smith condividono la stessa audacia di pensiero rivolta al futuro in termini di innovazione e design - ha detto Oliver Heilmer, Head of Mini Design - e insieme creiamo di più.

Paul ha posto domande essenziali proprio all'inizio del processo di sviluppo dalla sua prospettiva non automobilistica e quindi nuova. Siamo orgogliosi di aver sviluppato insieme una dichiarazione di carattere così forte".

Il processo guidato congiuntamente ha seguito il principio della massima riduzione per generare un design minimalista e di alto livello con un appeal fresco e non convenzionale. La carrozzeria, ad esempio, è stata lasciata allo stato grezzo, senza applicazione di smalto colorato, ma con una sola sottile pellicola di vernice trasparente per proteggere il metallo dalla corrosione. I segni delle finiture di fabbricazione sono stati consapevolmente lasciati sui pannelli di acciaio zincato per identificare chiaramente l'auto come un oggetto funzionale.

"Conosco bene e amo la Mini esistente - ha spiegato Smith - ma rispettando il passato e guardando al futuro ho creato qualcosa di molto speciale. Mi sento davvero privilegiato dal fatto che il team MINI mi abbia dato la fiducia e la libertà di ripensare l'approccio al design della vettura. Insieme abbiamo creato qualcosa di veramente unico, tornando alle basi, riducendo al minimo e spogliando l'auto".

Smith, appassionato di biciclette - di tanto in tanto ama rimboccarsi le maniche e sostituire o modificare personalmente le singole parti delle sue due ruote da corsa - ha fornito l'ispirazione per le viti a vista nelle parti aggiuntive, fabbricate anche in 3D. Questi elementi rendono semplice lo smontaggio per aiutare a reincorporare i pezzi della Strip nel ciclo delle materie prime al termine del suo utilizzo. Anche gli inserti funzionali della grembialatura anteriore e posteriore sono stati prodotti con un processo di stampa 3D, che ha dato vita alla loro sorprendente struttura.

La forma della grigliatura frontale e quella dei copriruota contribuiscono a ridurre la resistenza aerodinamica incrementando così l'autonomia elettrica e sono realizzati in Perspex riciclato, risparmiando sia peso che risorse. Mini Strip è fedele al motto "semplicità e trasparenza" anche all'interno, grazie a una radicale riduzione delle complessità e delle finiture. Quasi tutti i rivestimenti sono stati volutamente omessi (con l'eccezione del cruscotto, del topper pad e del ripiano portaoggetti) portando la lamiera della scocca - colorata di blu - a diventare la caratteristica visiva dominante. il cruscotto è costituito da un'unica sezione semi-trasparente con effetto vetro fumé.

La geometria è stata notevolmente semplificata e al posto del classico strumento centrale c'è ora lo smartphone 'tuttofare' e destinato a diventare il centro di controllo. L'uso di materiali riciclati ed ecologici sottolinea le credenziali di sostenibilità della vettura. L'interno è completamente privo di pelle e cromo, con sedili rivestiti in un monomateriale a maglia per garantire la riciclabilità, compresi i bordi. Per la palpebra della plancia, la sommità portiere e il portaoggetti è stato usato sughero riciclato che non contiene leganti sintetici. Con la sua piacevole fermezza combinata con una sensazione di morbidezza, il sughero potrebbe diventare in futuro un sostituto della plastica espansa. Altro effetto collaterale positivo della maglia e del sughero - entrambi a poro aperto - è il miglioramento dell'acustica interna.

Il volante è stato ridotto alle funzioni più essenziali ed è avvolto da un nastro da manubrio in puro stile ciclisticoa. Tre razze di alluminio collegano la corona al cuscinetto centrale, il cui rivestimento in rete permette di vedere l'airbag. Anche qui ci sono delle viti a vista che mostrano come può essere facile smontare il volante e riutilizzare l'alluminio. Le maniglie nelle portiere sono fatte di corda da arrampicata avvolta e, insieme alle cinture di sicurezza, ravvivano l'interno con la loro finitura arancione brillante.