Kia e-Soul Boardmasters Edition esemplare unico per surfisti

Quello che arriva da Kia Uk, la filiazione britannica della Casa coreana. è un interessante esempio di 'riciclaggio' di un veicolo di pre-produzione, quindi non commerciabile e destinato come minimo alla rottamazione. Una Soul elettrica è infatti tornata in vita come concept di una potenziale versione 'beach' - perfetta per non inquinare le spiagge e i luoghi di villeggiatura - da destinarsi come mezzo di appoggio per chi pratica il surf.



Un'auto davvero unica, con le sue grandi ruote in acciaio bianco brillante da 16 pollici e i pneumatici Maxxis Bighorn sabbia 265/75 R16 'rubati' al mondo delle preparazioni per rally-raid, che segna la partnership di Kia Uk con gli organizzatori del festival Boardmasters 2021 in Cornovaglia (www.boardmasters.com) che si apre oggi attirando migliaia di appassionati a Watergate Bay e in particolare a Fistral Beach, patria del surf britannico.

Questa è la seconda volta che Kia Uk salvato un veicolo di pre-produzione dal rischio di diventare un mucchio di rottami, dato che già nel 2019 una potente Kia Stinger era stata trasformata in GT420, come auto da pista unica. La Soul EV Boardmasters Edition percorre una strada diversa, finalizzata ad esaltare il rapporto con l'ambiente. Lo fa con il sistema propulsivo di serie che comprende un pacco batteria da 64 kWh e un motore elettrico da 150 kW (201 Cv) a cui sono state aggiunti elementi - come i pannelli solari sul tetto per fornire energia supplementare agli impianti di bordo.

Modifche sono state apportare anche agli archi passaruota e alle sospensioni con nuovi adattatori personalizzati e montanti modificati, per ottenere un sollevamento di tre pollici necessario ad ospitare le nuove ruote e pneumatici. Aumentata anche la carreggiata (da 1.565 a 1.675 mm all'anteriore e da 1.575 a 1.690 mm al posteriore) e soprattutto cresciuta l'altezza da terra che è più che raddoppiata, passando da 153 mm a 310 mm davanti e 320 mm dietro) modifica questa - che assieme al portapacchi in acciaio per ospitare un paio di tavole da surf Tahe Bic Malibu - ha davvero rivoluzionato il look della e-Soul.

All'interno le modifiche hanno riguardato la rimozione dei sedili posteriori a favore di qualcosa di più pratico per trasportare le attrezzature da mare e sabbia. il bagagliaio è stato trasformato usando un pannello in abete rosso (certificato PEFC e proveniente da foreste gestite in modo sostenibile in linea con rigorosi standard internazionali). Aprendo il portellone si accede anche a una panca pieghevole, un sedile all'aperto realizzato con legno di recupero che offre un braccio oscillante dove appendere e asciugare un paio di mute umide.

Sul portapacchi sono stati fissati anche due set di faretti Led Lazer ST4 Evolution che forniscono una potente fonte di luce per la mattina presto e la sera tardi in spiaggia. Il sistema funziona in modo indipendente dal pacco batteria principale dell'auto in modo da avere un impatto zero sull'efficienza del veicolo. Dotato di batteria per il tempo libero da 12 Volt e inverter di rete, può quindi alimentare le lampade a Led e altri dispositivi elettrici senza ridurre l'autonomia del veicolo.