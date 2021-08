VW ID.2, il suv compatto elettrico arriverà nel 2025

Volkswagen va avanti nella sua strategia di introdurre modelli più piccoli ed economici full electric.

Seguendo la convenzionale denominazione esistente di Volkswagen, i due 'badge' per la line-up ID., ID.1 e ID.2, saranno utilizzati rispettivamente per una supermini e un piccolo suv. Stando ai teaser svelati di recente dal gruppo - così come si legge su Autoexpress - la ID.2 potrebbe essere la prima ad arrivare, entro la fine del 2025.

La ID.2 sarà una vettura capace di massimizzare i benefici di una piattaforma completamente elettrica, con sbalzi corti nella parte anteriore e posteriore ed un passo più lungo. L'auto dovrebbe avere circa la stessa lunghezza complessiva della T-Cross, l'altezza dei sedili dovrebbe essere simile, ma lo spazio dell'abitacolo sarà probabilmente paragonabile a quello della più grande T-Roc.

L'ID.2 incorporerà altri elementi ID., potenzialmente includendo l'area della griglia anteriore a filo e un portellone posteriore nero, mentre nell'abitacolo, VW potrebbe sfruttare il potere delle economie di scala per utilizzare caratteristiche come il cruscotto digitale dell'ID.3 esistente e il selettore di unità 'rocker-switch'.

Sembra probabile che l'ID.2 sarà offerta con una scelta di dimensioni della batteria per soddisfare diversi budget. La versione più economica potrebbe avere appena 30kWh di capacità utilizzabile, offrendo un'autonomia di circa 120 miglia (200 km), mentre le varianti di fascia alta useranno tutto lo spazio disponibile tra gli assi per offrire fino a 45kWh ed un'autonomia di 100 km ulteriori. Il prezzo potrebbe aggirarsi tra i 20mila ed i 25mila euro ma al momento non si hanno altri dettagli.