Classe S 680 Guard, la blindata ora è anche 4MATIC

"For what really counts", "Per ciò che conta davvero": i capi di stato e i dirigenti d'azienda possono dormire sonni tranquilli. Chi decide di affidarsi a Mercedes può contare adesso sulla nuova generazione di Classe S anche in versione blindata. In attesa di vederla allo IAA di Monaco, la nuova Classe S Guard - questo il nome della versione blindata dell'ammiraglia della Stella - continua la tradizione quasi centenaria delle vetture ad alta protezione introdotte sul mercato dalla casa di Stoccarda con il modello Nürburg 460 del 1928.



La nuova Classe S 680 Guard 4MATIC, modificata per ottenere la certificazione VR10, sarà in vendita ad un prezzo base consigliato (per il mercato tedesco) di 457mila euro nelle versioni quattro e cinque posti.

L'ammiraglia è in grado di soddisfare il massimo livello di test balistici per veicoli civili e, inoltre, è particolarmente resistente alle cariche esplosive. La certificazione del Beschussamt Ulm (autorità per i test balistici) è stata effettuata per la prima volta utilizzando i cosiddetti manichini biofidelici. Con costruzioni simili alle ossa e ai tessuti molli, questi manichini di prova imitano il corpo umano in modo particolarmente realistico. La S 680 Guard 4MATIC è la prima berlina Guard di Mercedes-Benz con trazione integrale e monta il V12 (M279) da 450 kW/612 CV.

Il sistema di protezione integrato (iSS) raggiunge un nuovo livello: mentre finora i materiali di protezione necessari erano integrati nella struttura standard della scocca delle berline Guard, ora è stata sviluppata una scocca di elementi di protezione specifica per Guard. Questa cellula protettiva autoportante rappresenta il nucleo dell'iSS. In definitiva, la pelle esterna (in alluminio) serve come guscio di design e assicura un aspetto poco appariscente. Oltre alla blindatura, l'iSS comprende l'adattamento delle sospensioni, del motore e della trasmissione per garantire una maneggevolezza che è praticamente alla pari con quella del veicolo di serie. Grazie a un processo di sviluppo parallelo ai modelli di produzione su larga scala, la longevità dei veicoli Guard raggiunge anche il livello della produzione di serie.

Oltre agli elementi di blindatura invisibili, l'area trasparente dei finestrini è parte integrante ed essenziale del concetto di protezione. Il materiale e lo spessore del "sandwich" di vetro multistrato soddisfano gli elevati requisiti della classificazione di sicurezza VR10. Le superfici interne del vetro sono rivestite di policarbonato per la protezione dalle schegge. Nonostante il loro effetto protettivo completo, offrono un'eccellente visibilità. E sono stati integrati in modo tale da non essere visibili a prima vista - un altro vantaggio significativo del sistema di protezione integrato.

Anche lo spazio interno beneficia dell'elaborato concetto iSS, poiché le dimensioni del comfort corrispondono in gran parte a quelle della Classe S lunga.

Come per il modello di serie, è stato possibile ridurre al minimo le giunzioni nella scocca, soddisfacendo così il claim "Seamless" della filosofia di design Sensual Purity. Per quanto riguarda il comfort e gli allestimenti, le versioni a quattro e cinque posti possono reggere il confronto con le loro sorelle: per la Classe S sono disponibili più di 80 opzioni di personalizzazione, dall'illuminazione ambientale attiva al display multimediale con tecnologia Oled, dalla suite posteriore First-Class all'airbag posteriore. Non ci sono quasi restrizioni sulle parti di assetto e sulle combinazioni di colori.

Il massimo livello di protezione combinato con il miglior comfort possibile per i passeggeri e il personale: questa è la filosofia Guard. Tra gli equipaggiamenti specifici si sono gli attuatori per porte di nuova concezione, alzacristalli azionati idraulicamente, un impianto antincendio con funzione di attivazione automatica e un sistema di aria fresca di emergenza che protegge gli occupanti dal fumo penetrante o dai gas irritanti. Altre opzioni speciali includono una vasta gamma di attrezzature per le autorità, come una sirena, luci lampeggianti e radio, così come un sistema di allarme antipanico.

L'equipaggiamento standard prevede inoltre i pneumatici Michelin PAX run-flat che consentono di uscire da situazioni di pericolo fino a una distanza di 30 chilometri.