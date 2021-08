Citroën ë-C4,relax e benessere a bordo in pieno stile lounge

Con nuova Citroën ë-C4 100% electric le vacanze scoprono le emozioni di un nuovo livello di comfort all'insegna di silenziosità e zero emissioni. Grazie all'autonomia di un lungo viaggio (oltre 350 km) e la possibilità di ricarica presso una delle oltre 220.000 colonnine in tutta Europa, la mobilità elettrica è sempre più alla portata di tutti.

A corrente continua da 100 kW, l'80% della ricarica viene completata in soli 30 minuti, al ritmo di 100 km ogni 10 minuti.

Con l'App MyCitroën si possono inoltre individuare i punti di ricarica e le varie soste per il viaggio.

L'app ricalcola in tempo reale il percorso tenendo in considerazione differenti parametri, dalla temperatura esterna all'utilizzo dell'aria condizionata, dalla carica della batteria al profilo del terreno ed alla velocità.

Il cambio regala una fluidità esemplare. La modalità Eco, con la funzione "Brake", permette di aumentare il recupero dell'energia in decelerazione e frenata allungando la durata della carica della batteria.

Lo spazio di stivaggio non manca: il bagagliaio è di circa 1.250 litri, al quale si aggiungono 16 vani, per un totale di altri 39 litri presenti all'interno dell'abitacolo.

L'isolamento acustico e il benessere dei sedili Citroën Advanced Comfort portano serenità all'esperienza di viaggio in una nuova dimensione, dove a prevalere è il relax di bordo capace di offrire una lounge-experience a tutto tondo.