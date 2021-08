Volkswagen ID.5 GTX previsto per 2022 il suv coupé elettrico

Volkswagen ha diffuso le prime immagini - come concept mascherato con le ormai tradizionali pellicole optical - del nuovo suv coupé elettrico ID.5 GTX che farà il suo debutto in prima mondiale allo IAA Mobility di Monaco.



Basato sulla piattaforma Modular Electric Drive Matrix (MEB) ID.5 GTX riprende molti degli elementi stilistici delle precedenti ID.3 e ID.4 ma se ne allontana a livello di proporzioni per la muscolarità del corpo vettura e l'eleganza della silhouette (da vera coupé se osservata lateralmente) che corrispondono a livello di architettura al rispetto ambientale garantito dalla propulsione a batteria ma anche ai livelli prestazionali e dinamici offerti dalla potente trazione integrale a doppio motore.

Le caratteristiche della batteria agli ioni di Litio - sottolinea la nota di Volkswagen - collocata tra gli assi consentirà un'autonomia fino a 497 km, mentre l'evoluzione dei sistemi di bordo farà del suv coupé ID.5 GTX un modello completamente connesso, in grado di ricevere aggiornamenti via etere e dotato della tecnologia Car2X.

Il debutto nelle concessionarie è previsto per l'anno prossimo, come secondo modello della famiglia delle elettriche sportive GTX, pensate e progettate per darà un ulteriore impulso alla strategia Accelerate.