Salone Camper, a Parma anche attività per relax en plein air

Non solo camper. Sono tante le novità che il Salone del Camper, a Fiere di Parma in programma dall’11 al 19 settembre 2021, propone per la dodicesima edizione. Nuovi format come 'Cucinare in Camper', nove show cooking per imparare a cucinare in camper piatti semplici e originali, con i consigli degli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo e 'Camper Facile: a scuola di camper, 'nove video tutorial emozionali e didattici per spiegare la semplicità di utilizzo di camper e caravan ai neofiti. Ma anche 'Viaggi, incontri e racconti', con presentazione di libri di viaggiatori o il Corso di fotografia con uscite pratiche alla scoperta dei borghi e castelli del Parmense.

Tutti i giorni sarà attivo un servizio speciale dedicato alla custodia dei bambini: 'Kinderheim, la Tenda del bosco', un momento per educare i bambini alla vita nella natura. L’esterno del Salone ospita inoltre un’area dedicata a uno degli sport più amati dai camperisti: Outdoor & Bike con percorsi Pumptrack e Mtb. Anche gli amici a 4 zampe, sempre presenti nelle vacanze in camper, saranno i benvenuti al Salone. Nei fine settimana è attiva un’area dedicata con attività ludiche e consigli per viaggiare in camper con i propri animali.

Previsto, per quest'anno, anche il nuovo format green i 'Giardini del Salone', speciali aree relax, dove riposarsi tra un padiglione e l’altro, recuperando le energie circondati dal verde, dai profumi e dai colori della natura. Non mancheranno spunti e attività per gli amanti dell'outdoor e del biking con un percorso esterno di Pumptrack e Mtb adatto a tutti, adulti e bambini, che vogliano perfezionare le proprie abilità di ciclisti con istruttori professionisti.

Tutto questo senza dimenticare i veri protagonisti della kermesse, gli ultimi modelli e le novità del mondo motorhome. La dodicesima edizione del Salone del Camper vede la presenza dei principali produttori internazionali. Tra questi: Adria, Airstream, Allcar, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Campertre, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Font Vendome, Ford, Frankia, Giottiline, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Life Style Camper Group Limited, Malibu, McLouis, Mercedes, Mobilvetta, Morelo Reisemobile, My Home Autocaravans, Niesmann+Bischoff, Panama, Poessl Freizeit und Sport, Rapido, Rimor, Robeta, Roller Team, Sunlight, Top Group, Tourne Mobil, Trigano, Vantourer, Westfalia Mobil.