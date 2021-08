Rivian R1T, diventa cucina col kit Camp Kitchen x Snow Peak

Per il suo nuovo pick-up elettrico R1T la Rivian di Plymouth nel Michigan ha creato un'opzione che fa di questo veicolo una assoluta rarità nel vasto mercato dei mezzi da campeggio e per il tempo libero.



Ordinando con un sovrapprezzo di 5.000 dollari il pacchetto Camp Kitchen x Snow Peak, il pick-up R1T viene infatti fornito di una completa cucina che esce lateralmente dal cassone del pick-up a batteria, proprio dietro alla cabina.

Questo accessorio modulare include tutto il necessario per cucinare un pasto, comprese due grandi piastre ad induzione da 1.440 Watt, un lavello pieghevole da 15 litri con una pompa a pressione, un set da cucina (30 pezzi di utensili da cucina in titanio Snow Peak) un bollitore e un macinacaffè. Essendo modulari, sia il blocco cucina che il set degli utensili possono essere facilmente rimossi quando non servono e permettono di utilizzare il cosiddetto Tunnel Shuttle cioè il comodo vano dietro alla cabina. Il pacchetto Camp Kitchen x Snow Peak può essere abbinato al kit tenda per tre persone + barre trasversali di carico, che costa 2.650 dollari, per trasformare l'R1T in un comodo veicolo da campeggio a emissioni zero.