Audi Q4 Sportback 40 e-tron, aperte le prevendite in Italia

E' aperta anche in Italia la prevendita di Audi Q4 Sportback 40 e-tron, SUV coupé compatto a zero emissioni della casa dei quattro anelli. Caratterizzato da una potenza massima di 204 CV e da un'autonomia sino a 532 chilometri WLTP, la nuova arrivata condivide con le 'sorelle' di marchio l'abitabilità di due categorie superiori e le performance garantite dalla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen. A ulteriore ampliamento della gamma Q4, è ora possibile ordinare anche Audi Q4 45 e-tron quattro, variante a trazione integrale da 265 CV del SUV compatto elettrico dei quattro anelli.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron è dotata di una batteria da 82 kWh che alimenta il motore sincrono a magneti permanenti posteriore, in grado di erogare 204 CV e 310 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h ferma il cronometro a 8,5 secondi, mentre la velocità massima autolimitata è di 160 km/h. Lato design, analogamente alle versioni 35 e-tron 170 CV e 50 e-tron quattro 299 CV già in gamma, la Q4 Sportback 40 e-tron può contare su linee sinuose e tratti sportivi sottolineati dall'ampia calandra single frame, corredata della griglia radiatore chiusa come per gli altri modelli della gamma e-tron, dai blister quattro, evocativi della trazione integrale e caratteristici dei SUV dei quattro anelli, oltre alla linea di spalla muscolare.

Il SUV coupé nativo elettrico abbina alle dimensioni esterne di un'auto di gamma media, di poco superiori ad Audi Q3 (con una lunghezza di 4,59 metri) l'abitabilità di un modello di due categorie superiori, in linea con lo sport utility full size Audi Q7, oltre alla capacità di carico, con cinque persone a bordo, di 535 litri. Il SUV compatto è ricaricabile in corrente alternata con potenze sino a 11 kW, con sette ore e mezzo necessarie per rigenerare il 100% dell'energia, oppure in corrente continua con potenze che raggiungono i 125 kW. In quest'ultimo caso, per accumulare l'80% dell'energia bastano meno di 38 minuti.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 CV è proposta negli allestimenti d'ingresso, EVO, Business, Business Advanced ed S line edition. Già dalla versione entry level, proposta a partire da 53.150 euro, sono inclusi i cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici di dimensionamento diverso tra avantreno (235/55) e retrotreno (255/50), i proiettori full LED con gruppi ottici posteriori a LED, la strumentazione digitale con display a colori da 10,25 pollici, la radio MMI plus, la chiamata d'emergenza e i servizi Audi connect remote & control che forniscono informazioni utili sulla vettura collegandola allo smartphone tramite l'app myAudi. Di primo equipaggiamento anche la nuova generazione di volanti con la corona 'tagliata' nelle sezioni sia superiore sia inferiore, corredata dei paddle e dei comandi touch, inclusi i movimenti swipe derivati dai device portatili.