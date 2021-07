Jeep si prepara a realizzare un baby-suv full electric

Jeep annuncia l'arrivo di un baby suv full electric. Lo precisa il sito Autoexpress, sottolinenando che questo progetto fa parte di una strategia con la quale il brand mira ad avere un modello completamente elettrico in ogni settore entro il 2025.

Allo studio, secondo quanto riporta il sito web britannico, ci sarebbe un modello più compatto rispetto alla Renegade e sicuramente tutto elettrico.

E proprio sulle dimensioni di questo baby-suv a zero emissioni si è espresso il capo del design esterno di Jeep, Mark Allen il quale ha lasciato intendere che altri nuovi modelli Jeep sono presi in considerazione oltre al modello più piccolo.

"Ci sono un paio di altre soluzioni lungo la strada che stiamo cercando di coprire", ha detto. "Ma devo sottolineare che solo pochi anni fa avevamo tre veicoli e siamo arrivati a questa line-up che abbiamo ora - siamo stati estremamente impegnati e questi grazie alla spinta che è arrivata dalla domanda di mercato a livello mondiale".