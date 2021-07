Abarth: F595, dalla pista della Formula 4 alla strada

Arriva direttamente dalle piste il suono della nuova Abarth F595. Equipaggiata con il motore della Formula 4 e dedicata ai più giovani, la nuova arrivata della casa dello scorpione è la serie speciale che sotto al cofano cela proprio il motore della F4, il performante 1.4 T-jet euro 6D Final, lo stesso dal quale è derivato il propulsore delle monoposto Tatuus impegnate nei campionati italiano e tedesco di Formula 4. Ed è proprio nella F del nome il tributo alla Formula 4 di cui Abarth è fornitore esclusivo dei motori, oltre che title sponsor. Il format è nato come palestra per i giovani piloti, talenti del kart e professionisti di domani ed è ispirato alla leggendaria 'Formula Italia', creata nel 1971 proprio con la stessa filosofia: permettere ai giovani piloti di accedere, con un budget contenuto, al mondo delle monoposto a ruote scoperte.



La nuova F595, in linea con lo spirito mutuato dalla F4, è un concentrato di dettagli in chiave racing ed è stata pensata proprio per i più giovani, che dalla propria auto si aspettano massime prestazioni e divertimento, ma che sono anche amanti della tecnologia e alla ricerca delle ultime funzionalità in fatto di infotainment.

A produrre i 165 CV di adrenalina della F595 ci pensa il turbocompressore maggiorato Garrett che garantisce prestazioni di assoluto rilievo e affidabilità, grazie anche al rapporto di compressione geometrico a 9:1. Questa architettura ottimizza, a parità di pressione, la temperatura in camera di combustione e permette di avere la coppia massima di 230 Nm già disponibile a 2250 Giri/min. La velocità massima raggiunge i 218 km/h e la ripresa è degna di un circuito: in quinta marcia la nuova Abarth F595 passa da 80 a 120 km/h in 7,8 secondi. Il propulsore è abbinato al cambio manuale ma, a richiesta, può essere accoppiato al cambio automatico a cinque velocità con paddle al volante. Da qui un'accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi con il cambio manuale e 7,4 secondi con il cambio automatico sequenziale.

All'impronta racing della F595 contribuisce anche il nuovo scarico Record Monza Sovrapposto, evoluzione del celebre scarico che si propone questa volta in una nuova configurazione con i quattro terminali, due per lato e sovrapposti verticalmente. A controllare il 'ruggito' del motore ci pensa la valvola di scarico attiva che, a sua volta, è controllata tramite il tasto 'scorpion' posizionato sulla plancia. Questo consente al pilota di scegliere, semplicemente con un dito, tra un sound 'normale' o un rombo più cupo e grintoso, tradizionalmente Abarth. Novità anche sul fronte dei dettagli, per la nuova Abarth F595 in tonalità Blu Rally, come le calotte degli specchietti retrovisori e il DAM anteriore e posteriore. Il look sportivo è esaltato anche dai cerchi in lega da 17" Sport nero opaco, dal badge identificativo 'F595' sul posteriore e dai fari fendinebbia di serie. I colori della carrozzeria disponibili sono Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record e Grigio Asfalto.