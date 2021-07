Lamborghini, una Huracán EVO speciale in 'salsa' messicana

Per i suoi primi dieci anni in Messico, Lamborghini ha presentato quattro modelli speciali. In occasione dell'anniversario del paese, la filiale messicana della casa di Sant'Agata Bolognese ha infatti deciso di festeggiare con una serie limitata di Huracán EVO configurata per l'occasione da Grand Chelem, distributore del marchio in Messico.

I modelli commemorativi sono stati realizzati grazie al programma di personalizzazione dello studio Ad Personam presso lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese e si ispirano a quattro temi chiave della cultura messicana, ovvero vita, morte, sogno e tempo.

In occasione dell'anniversario del distributore, le Huracán EVO in edizione speciale saranno esposte nei luoghi più simbolici di Città del Messico. Nel dettaglio, le quattro auto rispondono ai nomi di Edición Vita, Edición Morte, Edición Sogno e Edición Tempo. La prima di queste è il modello di punta della serie e si contraddistingue per una speciale tonalità di Verde Ermes con linee Oro Elios, che rappresentano la vita e la natura. La Lamborghini Huracán EVO Edición Vita, identificata dall'emblema di un'aquila, celebra anche la libertà e il successo esaltando i valori nazionali del Messico e dell'Italia.

La Edición Morte è invece caratterizzata dall'emblema di un teschio e il colore protagonista è il Blu Astraeus opaco.

Per la Edición Sogno, con l'emblema di un drago a due teste, il colore scelto è il Blu Symi, con dettagli in Oro Elios. I colori vivaci ricordano le creature mitiche dell'arte popolare messicana e gli interni affiancano due diverse tonalità: i dettagli bianchi si contrappongono ai toni prevalentemente neri della console centrale e alle cuciture dorate dei sedili.

L'ultima della serie, la Edición Tempo, rappresenta la partnership decennale tra Lamborghini e il Messico. L'emblema del serpente suggerisce la capacità di reinventarsi nel tempo rinnovando costantemente la pelle.