Hyundai Elantra N, il volto 'cattivo' della berlina sportiva

In casa Hyundai la sigla 'N' arriva anche su Elantra. La berlina sportiva del marchio coreano è stata svelata e punta sul divertimento alla guida. Sotto al cofano della nuova arrivata batte il propulsore 2 litri turbo da 280 CV, che abbinato alla trasmissione N DCT a otto rapporti accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, per raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Come da tradizione per tutti i modelli N, ovvero i più sportivi, di Hyundai, anche Elantra N è dotata di diverse funzionalità pensate per massimizzare le performance e il divertimento alla guida, oltre ad avere un design specifico N che ne sottolinea il carattere 'corsaiolo'.

Grazie ad una serie di soluzioni mutuate dalle auto da rally WRC, la riduzione complessiva del peso dell'auto permette di massimizzarne le prestazioni, ulteriormente supportate dal differenziale N Corner Carving, da un sistema di valvole di scarico variabile e dal Launch Control. Grazie ad altri accorgimenti tecnici, la risposta del motore di Elantra N è stata anche affinata. Una serie di elementi di rinforzo alla carrozzeria si abbina poi ad una presa d'aria anteriore più grande che gioca a tutto vantaggio del raffreddamento del motore. Nuove anche le feritoie funzionali al controllo della temperatura dei freni, supportati da un impianto frenante con dischi da 360 mm e pastiglie high performance. Il nuovo paraurti anteriore è provvisto di splitter inferiore, ci sono le 'minigonne' sottoporta e anche un alettone posteriore fisso.

La luce dello stop si ispira invece nella forma a quelle dalle monoposto da competizione, mentre i cerchi sono da 19" e montano, per la prima volta su un modello Hyundai N, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 245/35 ZR 19. Pensato per il divertimento su pista è anche il sistema di infotainment, dotato, tra le altre cose, anche di un'interfaccia grafica dedicata proprio alle caratteristiche sportive della N, in modo che gli appassionati di guida possano tenere sotto controllo tutte le prestazioni più tecniche della vettura anche durante la guida 'spinta' in pista.