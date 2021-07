Abarth 695 Esseesse, Collectors Edition è pura prestazione

Una nuova 'Collectors Edition' per Abarth che punta sulla 695 Esseesse. Il modello è quello appena presentato dalla casa dello Scorpione e che rimanda alla radici di marchio, quando i kit di trasformazione degli anni Sessanta fecero la fortuna di Carlo Abarth, consacrandolo come l'inventore dell'elaborazione per le vetture di grande produzione.

Prodotta con una tiratura limitata in soli 1390 esemplari, suddivisi in 695 unità in colore Scorpion Black e altrettante 695 in Grigio Campovolo, l'Abarth 695 Esseesse è la nuova edizione da collezione dedicata a chi punta alle performance ai massimi livelli, ad un anima racing e anche all'esclusività del modello.

Per arrivare alla forma definitiva della Esseesse Collectors Edition, il team di ingegneri e designer Abarth si è ispirato al modello originale del 1964, ovvero il 'cinquino' elaborato 695 Esseesse, prodotto in mille unità, con una cilindrata aumentata a 690 cmü e 38 CV che raggiungeva i 140 km/h, pensato si per un uso quotidiano, ma rivolto a chi era alla ricerca della massima performance. Nel disegnare la nuova Abarth 695 Esseesse l'obiettivo era migliorare prestazioni in termini di accelerazione e handling. La ricerca si è quindi spinta verso la riduzione dei pesi, il differente bilanciamento e la cura 'maniacale' all'aerodinamica.

Da qui, Il nuovo cofano in alluminio con doppia gobba che riduce il peso del 25% rispetto ad un cofano normale, oltre allo scarico Akrapovic e ad altri interventi mirati che hanno ridotto il peso complessivo della macchina di 10 kg rispetto ad una Abarth 595 Competizione. Più che evidente al primo sguardo anche lo spoiler posteriore ad assetto variabile, regolabile da 0 a 60 gradi e che permette, in posizione di massima inclinazione e a una velocità di 200 km/h, di aumentare il carico aerodinamico fino a 42 kg, portando a un miglioramento della stabilità in curva e una maggior reattività nei tratti misti. Anche negli interni non manca il tocco esclusivo: dai sedili con la scritta 'one of 695' sul poggiatesta, alla fascia plancia in Alcantara e agli elementi in carbonio come il pomello cambio, la pedaliera e gli inserti sul volante.

La nuova 695 Esseesse è equipaggiata con il potente motore 1.4 T-jet che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 rpm e consente una velocità massima di 225 km/h (con alettone regolato a 0°) e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi, e brucia i 400 metri con partenza da fermo in 15,1 secondi, per una perfetta sintesi tra performance motoristica e aerodinamicità. Stesso profumo di sportività anche per gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e per il potente impianto frenante che adotta all'anteriore pinze Brembo rosse in alluminio a 4 pistoncini e dischi autoventilati di 305 mm e di 240 mm al posteriore. Il cambio è manuale, ma su richiesta, è disponibile il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante.