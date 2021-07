Smart by night, viaggio a zero emissioni nella Città Eterna

Un giro by night a bordo della Smart elettrica tra le bellezze della città Eterna. Un omaggio all'amore che da sempre lega la piccola city-car a Roma, città che detiene il primato per il numero-record di smartisti on the road (oltre 200mila dal 1998 ad oggi).

La smart by night ha elettrizzato per una notte la Capitale alla scoperta dei luoghi unici e suggestivi della Grande Bellezza (per citare la pellicola di Paolo Sorrentino che ha vinto l'Oscar nel 2013), ripercorrendo le bellezze senza tempo della Dolce Vita felliniana. Dal Colosseo al Brancaccio passando per i Musei Capitolini la smart by night è stata l'occasione per testare le potenziale della versione full electric della urban car, capace con i suoi 2,70 metri di lunghezza di vivere la città senza stress (135 WLTP di autonomia). Niente ansia neppure per quanto riguarda la ricarica che con una presa domestica da 2.2 kW consente di completarsi all'80% in meno di sei ore mentre sono 40 i minuti per la ricarica con una wallbox/colonnina 22 kW.

La regina delle city car è disponibile in Italia in quattro line: pure, passion, pulse e prime, rese ancora più ricche da due pacchetti dedicati che sottolineano il carattere delle versioni. I prezzi partono da 25.210 euro per la fortwo, 25.832, per la versione a quattro posti forfour, per arrivare a 28.577 con la smart EQ fortwo cabrio.

Design cool ed essenziale con passaruota voluminosi, molto pronunciati. Sbalzi corti, molti elementi personalizzabili: gli esterni di nuova generazione sono tipicamente Smart. I fari completamente a LED integrati, disponibili a richiesta, e le mascherine del radiatore ridisegnate si riallacciano direttamente alle ultime showcar.

Gli interni si distinguono soprattutto per l'introduzione di nuovi scomparti portaoggetti e per il nuovo concetto di User Experience. La futura generazione di Infotainment offre un'integrazione per smartphone diretta che permette al cliente di muoversi anche in auto nello stesso ambiente digitale cui è abituato. Il guidatore può consultare informazioni sullo stato della sua auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare fino là, organizzare il carico nel bagagliaio della sua smart, condividere l'auto con gli amici e la famiglia o ritrovare la sua smart senza fatica: tutto questo è offerto da smart EQ Control e dai "ready to" services grazie ad alcune, semplici applicazioni mobili. L'interfaccia utente completamente rinnovata rende l'utilizzo dei servizi un gioco da ragazzi, facendo di ogni smart una vera auto connessa.

Gli equipaggiamenti sono stati riorganizzati in una struttura semplificata al massimo, in tipico stile smart. Il modello di base è disponibile in tre versioni di allestimento: passion, pulse e prime. In più, per ogni versione è possibile scegliere uno dei tre pacchetti di equipaggiamenti disponibili: Advanced, Premium o Exclusive. Al cliente non resta che scegliere il colore e il gioco è fatto. In soli tre passaggi ognuno configura la propria smart come preferisce.

Con il caricatore di bordo da 22 kW con funzione di ricarica rapida, disponibile a richiesta, anche per ricaricare i nuovi modelli dal 10 all'80% bastano meno di 40 minuti se le circostanze consentono di effettuare una ricarica trifase. Per quanto riguarda la rete di ricarica, attualmente la Capitale può vantarsi di un network infrastrutturale notevolmente virtuoso, anche rispetto alle altre città d'Italia, e soprattutto in continua e rapida espansione: stando ai dati diffusi da Mercedes Benz Italia, la rete nella città Eterna si compone di 1.050 wallbox, 18 punti di ricarica presso i dealer e ben 131 presso i parcheggi convenzionati. Un network per il recharge in costante crescita, come in crescita è la line up elettrificata del brand, capace di offrire soluzioni ai clienti per tutti i gusti, le tasche e le 'taglie'.