Škoda Kodiaq, gamma si completa con RS e Laurin&Klement

Si arricchisce la nuova gamma di Škoda Kodiaq, con l'arrivo delle versioni RS e Laurin&Klement che sono ora ordinabili in Italia. La versione RS è per la prima volta spinto da un 4 cilindri 2.0 TSI da 245 CV, con trazione integrale 4x4 e assetto sportivo a controllo elettronico.

L'inedita versione L&K, invece, proposta per la prima volta in Italia per Kodiaq, prende il nome dai due fondatori della casa automobilistica boema e propone una dotazione di serie full optional abbinata a finiture esclusive. Entrambe le versioni sono disponibili a 5 o 7 posti e le prime consegne sono previste in ottobre.

Nuovo Kodiaq RS è la versione più sportiva della gamma, grazie al nuovo propulsore 2.0 TSI da 245 CV e 370 Nm, oltre 60 kg più leggero e con potenza cresciuta di 5 CV rispetto al precedente 2.0 TDI, abbinato di serie alla trazione integrale 4x4 a controllo elettronico e al cambio DSG a 7 rapporti. Gli esterni si distinguono per le finiture in nero lucido, i badge vRS all'anteriore e al posteriore, la striscia catarifrangente posteriore, i due terminali di scarico a vista e le pinze freno in colore rosso. Specifici anche i nuovi cerchi in lega Sagitarius da 20", torniti al diamante e verniciati in nero lucido, che presentano un inserto aerodinamico capace di ridurre la resistenza all'avanzamento. Anche l'abitacolo mantiene il carattere sportivo grazie ai sedili con appoggiatesta integrato rivestiti in Tecnofibra ArtVelours e pelle, con cuciture a contrasto rosse come i braccioli delle portiere, il volante a tre razze e la plancia, che presenta l'inserto decorativo Carbon Look. La pedaliera è in alluminio e il cielo dell'abitacolo, in colore nero, può essere rivestito in Tecnofibra ArtVelours a richiesta. Il listino del modello parte da 47.600 euro.

Ai vertici dell'offerta per contenuti, stile e comfort, si colloca invece la versione Laurin&Klement. Proposta in abbinamento a tutti i propulsori a listino (1.5 TSI 150 CV, 2.0 TSI 190 CV 4x4, 2.0 TDI 150 CV e 200 CV anche 4x4) si riconosce per alcuni dettagli specifici della carrozzeria. La calandra presenta i listelli cromati, mentre i profili inferiori del paraurti sono verniciati in tinta carrozzeria. Sui passaruota anteriori spicca il logo che riprende la firma dei due fondatori di Škoda, Laurin & Klement. Completano il look i cerchi in lega da 19" Sirius.

È all'interno dell'ampio abitacolo, tuttavia, che il Kodiaq Laurin&Klement si distingue maggiormente. La dotazione di serie praticamente full optional include infatti i sedili riscaldabili e ventilabili rivestiti in pelle nappa traforata nera o beige, con logo L&K, che si estende anche al volante in pelle a due razze. La plancia presenta inserti in Piano Black lucido che si combinano alla pedaliera in alluminio. L'esperienza di ascolto è garantita dal Sound System Canton da 625 W e 12 altoparlanti, mentre ad agevolare le manovre di parcheggio concorre il sistema di telecamere Area View con visione a 360°.

La strumentazione digitale Virtual Cockpit con schermo da 10" è abbinata al navigatore Amundsen da 8", mentre la sicurezza di marcia può contare sulla presenza di serie dei sistemi Travel Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert, gruppi ottici anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix e sistema di sterzo progressivo. Sempre di serie anche il comando elettrico dei sedili anteriori e del portellone posteriore. Il listino di Nuovo Škoda Kodiaq Laurin & Klement parte da 41050 euro.