Volkswagen Golf R Estate, wagon adatta a Fast and Furious

In passato si sono già viste diverse station wagon sportive, capaci di offrire prestazioni da berlinese due posti con il vantaggio di un grande spazio per bagagli e attrezzature sportive. Ma la nuova Golf R Estate da 320 Cv è probabilmente la prima auto di questo tipo pensata e sviluppata per permettere il 'drift' cioè la sbandata controllata del retrotreno, un tipo di guida estremizzata nella serie di film Fast and Furious ma che per gli esperti del volante si traduce in una grande dinamicità e sportività. Nella nuova Golf R Estate - la cui vendita è iniziata in Europa lo scorso 8 luglio - il sgreto di questo carattere 'sovrasterzante' sta nella present di una speciale variante della trazione integrale 4Motion dotata di serie con R Performance Torque Vectoring. Il sistema a quattro ruote motrici è inoltre collegato in rete tramite il Vehicle Dynamics Manager con altri sistemi come il bloccaggio elettronico del differenziale (XDS) e il controllo adattivo del telaio DCC. Con il risultato - si legge nella nota di Volkswagen - di una manovrabilità molto precisa e neutrale, caratteristiche di trazione ottimali e un'agilità eccezionale.



Spinta da un motore 2.0 TSI da 320 Cv e coppia massima di 420 Nm nuova Golf R Estate è dotata di un cambio a doppia frizione a 7 marce specifico per i modelli R e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h ma con il pacchetto R Performance (opzionale) questa incredibile station wagon può raggiungere - sempre in assenza di limiti - una velocità massima di 270 km/h.

Il pacchetto include anche cerchi da 19 pollici e le modalità di guida aggiuntive Special (modalità Nürburgring) e Drift (per power slide). Una serie di sistemi di assistenza e il sistema Infotainment di ultima generazione garantiscono ancora più sicurezza, confort e praticità.

Golf R Estate può essere eccezionalmente sportiva, ma conserva anche tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da una Golf station wagon: si tratta di un versatile tuttofare, una comoda station wagon orientata al tempo libero e adatta alle famiglie per tutti i ceti sociali. La sua idoneità all'uso quotidiano non è in alcun modo compromessa dall'assetto sportivo specifico R (più bassa di 20 mm) e dal fatto che è stata progettata pensando alle corse automobilistiche.

L'interno della R Estate beneficia pienamente del passo più lungo di 66 mm della variante wagon rispetto alla Golf hatchback. Soprattutto i passeggeri posteriori traggono vantaggio dalle proporzioni generose: lo spazio massimo per le gambe si espande da 903 mm a 941 mm. L'auto offre un volume del bagagliaio di 611 litri, che aumenta fino a un massimo di 1.642 se caricato fino al tetto e con la seconda fila di sedili abbattuta.