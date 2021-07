Pininfarina: Teorema, la prima concept car tutta virtuale

Pininfarina svela la sua prima concept car sviluppata completamente in virtuale Si chiama Teorema ed è una nuova interpretazione della mobilità, completamente elettrica e a guida autonoma. Nelle prossime settimane sarà presentata ai clienti italiani e internazionali del Gruppo. "E' un alveare di idee innovative, una vetrina di nuove tecnologie che consentono di creare un'auto quasi interamente in virtuale", ha detto l'amministratore delegato Silvio Pietro Angori che ha presentato in anteprima il progetto nella sede di Cambiano.



Teorema arriva dopo i modelli iconici realizzati dalla Pininfarina nei suoi 91 anni di storia. E' stata progettata dai team di design di Cambiano e di Shanghai, che hanno utilizzato una piattaforma elettrica in grado di garantire lo sviluppo di spazi ampi e confortevoli. Il Pininfarina Virtual Lab ha utilizzato l'Augmented Reality, la Virtual Reality e la nuova tecnologia della Mixed Reality per esplorare rapidamente forme, esperienze e scenari diversi. Con 1.400 mm di altezza e 5.400 mm di lunghezza, la futuristica e audace concept car è stata realizzata con partner come WayRay per la Vera Realtà Aumentata, Continental Engineering Services per superfici e vetri intelligenti, Poltrona Frau per i sedili e Benteler per il rolling chassis. Come entrando in un salotto, l'ingresso in Teorema avviene camminando al suo interno poiché la parte posteriore si apre e il tetto si muove verso l'alto e in avanti.

"Pininfarina guarda da sempre al futuro, utilizzando le concept car come strumento di innovazione per tracciare la direzione nell'industria automobilistica e introdurre nuove visioni in termini di usabilità e tecnologia" commenta Kevin Rice, chief creative officer di Pininfarina.