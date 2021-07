Opel Astra, efficiente ed elettrica: sicurezza al top

L'attesa è finita: finalmente Opel alza il velo sulla sesta generazione di Astra. Il grande successo della best seller di Russelsheim è iniziato 30 anni fa con la discendente della leggendaria Opel Kadett. Con la nuova Opel Astra, la casa tedesca adesso apre il prossimo capitolo: per la prima volta il suo modello compatto è disponibile con trazione elettrificata.

Opel infatti offrirà la nuova Astra in versione ibrida plug-in a due livelli di potenza. Vi sono inoltre le versioni con motori benzina e diesel molto efficienti, abbinati a cambi ad attriti ridotti, manuale a sei rapporti e automatico a otto rapporti.



La nuova Opel Astra rappresenta anche il manifesto stilistico del marchio. Dinamica, con superfici nette e tese, con un detox di elementi superflui e con il nuovo volto del marchio, l'Opel Vizor. Con la prossima generazione della propria compatta, Opel dimostra che Astra è pronta a definire una nuova epoca.

La nuova generazione sarà lanciata quest'anno in versione sportiva 5 porte dall'aspetto ribassato eppure più spaziosa della versione precedente. Lunga 4.374 millimetri e larga 1.860 mm, si posiziona proprio al centro del settore delle compatte.

Grazie allo sbalzo anteriore particolarmente ridotto, la nuova Opel Astra è solo 4 mm più lunga del modello precedente, nonostante il passo di 2.675 mm sia notevolmente maggiore (+13 mm). La vettura ha un aspetto atletico e sicuro, ma il pratico bagagliaio della nuova Opel Astra con pianale regolabile offre comunque al guidatore e ai quattro passeggeri un volume di 422 litri.

Con il via della produzione in autunno e le prime consegne ad inizio 2022, nuova Astra porta nella classe delle compatte innovazioni che erano precedentemente presenti solo su veicoli più costosi: l'ultima evoluzione dei fari attivi Intelli-Lux LED Pixel giunge direttamente da Insignia, l'ammiraglia Opel e, con 168 elementi LED, si pone all'avanguardia delle categorie di mercato delle compatte e delle medie.

Un salto temporale si è verificato nell'abitacolo della nuova generazione di Opel Astra. Con il Pure Panel, completamente digitale, la strumentazione analogica viene consegnata alla storia. L'interfaccia uomo-macchina (HMI) con una grafica moderna offre ai clienti un'esperienza pura e più intuitiva.

Confortevoli i sedili anteriori, sviluppati in azienda, che sono certificati dagli esperti di AGR e che, grazie alla loro ergonomia, risultano comodi, specialmente nei viaggi più lunghi.

Basata sull'architettura multienergia EMP2, Opel Astra comprende i più recenti sistemi automatici di assistenza alla guida. Per quanto riguarda le motorizzazioni, infine, Astra sarà disponibile fin dall'inizio delle vendite con trazione elettrica ibrida plug-in e con motori benzina e diesel. La potenza va da 81 kW (110 CV) a 96 kW (130 CV) per le versioni benzina e diesel e fino a una potenza di sistema di 165 kW (225 CV) per le versioni ibride plug-in. Il cambio a sei rapporti è di serie sulle unità benzina e diesel, mentre il cambio automatico a otto rapporti (elettrico sulle vetture ibride plug-in) è in opzione sui motori più potenti. Le prime consegne sono previste all'inizio del prossimo anno.