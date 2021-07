Ford, spiate le prime immagini del suv Everest a Dearborn

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Ford svela le prime immagini del suv Everest. Il modello ridisegnato dovrebbe arrivare il prossimo anno accanto a un pick-up Ranger di nuova generazione, con cui condividerà elementi stilistici e meccanici. È quanto si legge sul sito MotorAuthority.

In particolare, i due modelli dovrebbero condividere anche la gamma di propulsori: questo significa anche motorizzazioni diesel, nei mercati dove previsto.

Abbinato ai propulsori un manuale a 6 o 7 velocità ed un automatico a 10 velocità. Inoltre potrebbe arrivare più in là un'opzione ibrida. Un prototipo di Everest è stato avvistato durante la fase di test nei pressi della sede di Ford a Dearborn, Michigan: al momento però non è chiaro se il veicolo sarà venduto localmente. Una scelta condizionata dalla vendita di Bronco nel Paese: è più probabile, infatti, che Ford voglia offrire l'Everest nei mercati dove il nuovo Bronco non è disponibile (ovvero fuori il mercato del Nord America). (ANSA).