Bmw: arrivano nuove serie Black Vermilion e Frozen Black

Nuove edizioni Black Vermilion e Frozen Black per Bmw X5 X6 e X7. A partire dal prossimo mese di agosto, i tre modelli saranno infatti disponibili anche nelle nuove varianti, la Black Vermilion per X5 e X6, mentre la Frozen Black sarà riservata a X7. Tutti e tre i modelli sono in vendita con tutti i motori disponibili per ciascuno dei loro modelli originali e possono già essere ordinati. I prezzi in Germania partono da 93.200 Euro per la X5 Black Vermilion, 100.700 Euro per la X6 Black Vermilion e 108.700 Euro per la Bmw X7 in Frozen Black metallic.



A caratterizzare l'edizione Black Vermilion è l'interazione tra i colori nero e rosso. Ad esempio, la griglia a doppio rene con barre rosse specifiche per il modello, crea un contrasto con la speciale vernice Individual Frozen Black metallizzata. Sulla X6 Black Vermilion l'impatto visivo è espresso invece dalla combinazione con la griglia Iconic Glow. I fari M Shadow Line con luce laser Bmw, compresa l'illuminazione accentata con firma X blu, completano l'aspetto distintivo del frontale. Inoltre, all'esterno, il pacchetto M Sport sottolinea il carattere dinamico delle edizioni Black Vermilion. Completano l'effetto i cerchi in lega leggera Orbit Grey opaco, 22 pollici, a doppio raggio 742 M con pneumatici progettati esclusivamente per questi modelli, oltre alle pinze freno M Sport rosse lucide.

All'interno, le edizioni Bmw X5 e X6 Black Vermilion si caratterizzano per l'ampio utilizzo di Alcantara Anthracite e per l'allestimento interno in legno con inserti in alluminio.

Conducente e passeggero anteriore viaggiano in sedili comfort che offrono una moltitudine di opzioni di regolazione.

La speciale verniciatura Individual Frozen Black metallizzata è invece quella che caratterizza la nuova versione di Bmw X7.

Anche in questo caso, a fare la differenza sono anche le pinze freno Bmw M Sport della serie specifica da 22 pollici Bmw Individual Y-spoke 758, oltre ai cerchi in lega Orbit Grey opaco che sono rifiniti in nero lucido. La combinazione di colori enfatizza ancora di più le dimensioni della vettura, con una lunghezza di 5,15 metri e larghezza di oltre 2 metri. anche per l'interno dell'edizione in Frozen Black è previsto il tetto in Alcantara antracite.