Genesis G70 Shooting Brake per conquistare l'Europa

Genesis, il brand premium del Gruppo Hyundai che già opera negli Stati Uniti e in Corea, ha presentato in anteprima mondiale al Festival of Speed di Goodwood la nuova G70 Shooting Brake. Questo modello, che affiancherà in Europa le altre G80, GV80, G70 e GV70, è strategico per il debutto nei nostri mercati, a partire dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Svizzera proprio nel mese di luglio.

G70 Shooting Brake riprende l'aspetto atletico della nuova G70 berlina e aggiunge praticità (con un maggiore spazio nel bagagliaio) e un look ancora più esclusivo. La G70 Shooting Brake sarà lanciata in Europa nella seconda metà di quest'anno mentre inizieranno le vendite di G80, GV80, G70 e GV70. I nuovi clienti della marca coreana potranno vivere un'esperienza molto diversa con gli assistenti personali in ogni Genesis Studio; personale che si concentra sulla fornitura di servizi di alta qualità anziché sulle vendite. Se il cliente desidera un test drive, Genesis andrà da lui, consegnandogli l'auto a casa o in ufficio, rispettando i suoi tempi. "Quella che definiamo Genesis Difference - ha detto Dominique Boesch, amministratore delegato di Genesis Motor Europe - è un approccio moderno all'acquisto e alla gestione di un'auto. Offriamo un'esperienza di acquisto e di proprietà dell'auto che è senza stress e fa risparmiare tempo. In Genesis, la nostra eredità coreana è alla base di tutto ciò che facciamo, dal design e dall'innovazione al nostro servizio, radicato nei principi di ospitalità e rispetto.

Prendendoci cura dei dettagli in modo che i nostri clienti non debbano farlo, diamo loro il lusso più prezioso: il loro tempo".