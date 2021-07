Dodge lancerà una muscle car elettrica entro 2024

Dodge lancerà una muscle car completamente elettrica nel 2024. L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione della strategia di elettrificazione del gruppo Stellantis.

La muscle car si baserà su una delle quattro nuove piattaforme EV. Al momento, - come si legge su MotorAuthority - non sono stati forniti altri dettagli.

La Dodge EV potrebbe essere un successore ad alte prestazioni degli attuali modelli Challenger e Charger con motore Hellcat. Durante la presentazione, è stato ribadito che Dodge guarderà ai motori elettrici per aggiungere prestazioni.

Dodge ha anche realizzato un video che ha mostrato sui social media per promuovere l'auto, una muscle car V-8 che prevede un passaggio alla potenza elettrica.

L'elettrificazione non è mai stata una priorità per la Dodge in passato. L'unico modello completamente elettrico che FCA ha venduto negli Stati Uniti è stata la Fiat 500e.

Tuttavia, la fusione con il gruppo francese PSA per formare Stellantis ha cambiato le cose. Oltre alla muscle car elettrica Dodge, la presentazione di Stellantis ha rivelato che Ram avrà una versione full-size elettrica a batteria entro il 2024.