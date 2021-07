Bentley Mulliner, traguardo 1000 esemplari unici raggiunto

Per Bentley Mulliner è scattata l'ora dei festeggiamenti per la millesima vettura su misura commissionata. Il team di progettazione dedicato è stato creato nel 2014, quando la casa automobilistica di lusso inglese ha cominciato a registrare una crescente domanda di veicoli su misura e personalizzati. Il millesimo progetto su misura è stato realizzato per un cliente europeo che desiderava due specifiche caratteristiche interne per estendere la personalizzazione della propria Bentley. La prima richiesta è stata l'applicazione di Olive Ash, ovvero un'impiallacciatura classica che viene dall'eredità di Mulsanne, all'interno di un Bentayga. Il secondo è stato quello di introdurre una doppia cucitura a contrasto nelle aree superiori dei sedili e nei rivestimenti delle portiere, aggiungendo ulteriore contrasto all'interno.



Sette anni fa, il primo progetto firmato Mulliner a vedere la luce era stata un'edizione limitata di 15 veicoli che si concentrava sull'aumento dei livelli di comfort dei passeggeri: il Flying Spur Serenity. I sedili e i poggiatesta sono stati riprogettati e come parte della più ampia riprogettazione è stata introdotta una nuova e unica trapuntatura a rombi presente nell'abitacolo per creare un nuovo ambiente personale, su misura. Questa pelle testurizzata è stata poi l'ispiratrice del design a diamante che si trova oggi nell'attuale Continental GT Mulliner. Per celebrare il traguardo, la squadra di Mulliner Design ha condiviso alcuni dei suoi progetti più interessanti degli ultimi 7 anni. Il loro lavoro abbraccia l'intera gamma di modelli Bentley del periodo, dalle Continental ispirate ai jet da combattimento, alle Mulsannes che celebravano il propulsore V8 da 63⁄4 di litro, e persino una Bentayga che aveva diverse specifiche di rivestimento interno tra il lato conducente e quello passeggero.

I 1000 progetti su misura dal 2014 spaziano da soglie d'ingresso personalizzate e create su misura fino a progetti completamente unici e progetti come la Coachbuilt Bentley Mulliner Bacalar. I progetti speciali si sono differenziati a seconda delle regioni commerciali, oltre alle serie limitate e persino progetti di design di vetture da corsa. Il team di specialisti nasce dal dipartimento Bentley Design ed è composto da designer e artisti digitali che lavorano assieme per creare la perfetta combinazione di design esclusivo e con la capacità di produrre rendering fotorealistici dei progetti per i clienti prima che vengano effettuati gli ordini. La squadra ha guidato anche 12 clienti della Bentley Mulliner Bacalar attraverso le loro scelte di design su Zoom, durante la pandemia. "Dal 2014 il nostro team Mulliner Design ha ottenuto una media di tre ordini a settimana - ha dichiarato Paul Williams, Direttore di Mulliner e Motorsport - dimostrando quanto stiano diventando popolari le Bentley su misura. Il gruppo, guidato dal Design Manager Phill Dean, ha spaziato nel suo lavoro dalle Livree Continental GT3 fino alle specifiche e ai dettagli delle 12 vetture della serie Blower Continuation. L'unica cosa che tutti questi design hanno in comune è che sono stati creati per singoli clienti".