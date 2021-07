Polestar 2 Experimental, tuning elettrico ad hoc per il FoS

Non solo supercar e auto da collezione al Festival of Speed (FoS) che è in pieno svolgimento a Goodwood in Gran Bretagna, ma anche modelli che anticipano il futuro della sportività ad emissioni zero. Polestar, la divisione di Volvo dedicata ai modelli ad alte prestazioni e alla innovazione, ha messo in strada - sulla celebre Hill Climb - il modello Experimental Polester 2, che rappresenta una evoluzione di un modello con questo nome rivista nel design e nelle performance elettriche.

Questa nuova auto sposta in avanti il posizionamento di una potenziale fastback ad alte prestazioni di serie, in questo caso sfruttano una potenza elettrica dei due motori portata fino a 350 kW (cioè 476 Cv). L'aggiornamento ha riguardato anche i freni, le ruote e le sospensioni per migliorare le caratteristiche dinamiche. L'assetto è più sportivo, con una carreggiata più ampia (+10 mm su ciascun lato) e un'altezza da terra inferiore (-30 mm). Sono stati aggiunti passaruota allargati - necessari per ospitare le ruote da 21 pollici - e montati i freni anteriori Akebono a 6 pistoni, gli stessi di Polestar 1. Dall'esperienza fatta con questo modello arrivano anche i pneumatici ad alte prestazioni 275/30 R 21 Pirelli PZero Rosso.

Le molle sono state irrigidite dell'80% nella parte anteriore e del 40% nella parte posteriore rispetto alle unità di prestazione originali e gli ammortizzatori regolabili sono stati aggiornati con ammortizzatori Öhlins a tre vie che sono circa il 30% più rigidi. Per aumentare ulteriormente la rigidità, è stata utilizzata anche una barra di collegamento per i montanti della sospensione anteriore in fibra di carbonio, prelevata da una Volvo S60 Polestar Engineered, integrata da una barra dei montanti posteriori realizzata su misura. L'Ev svedese ha ricevuto un restyling ispirato alle indicazioni del Ceo di Polestar Thomas Ingenlath che chiedeva di spingere i confini del design e del potenziale di prestazioni del fastback elettrico. "Ho sfidato i team di progettazione e ingegneria a giocare con Polestar 2 e a trovare qualcosa che rappresentasse una forte dichiarazione per stupire Goodwood.

Vogliamo mostrare i muscoli ed esplorare le opportunità".