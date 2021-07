Bmw Serie 2 Coupé, nuova voce alle compatte supersportive

Un concentrato di tecnologia al servizio della sportività, per la Nuova Bmw Serie 2 Coupé che apre un nuovo capitolo per il marchio dell'elica. La nuova pagina della storia Bmw che l'arrivo del nuovo modello comincia a scrivere, riguarda le compatte supersportive, per le quali la nuova Serie 2 Coupé è destinata a rappresentare un nuovo punto di riferimento, tra design sportivo, potenti motori e una sofisticata tecnologia in quanto a telaio e assetto. A differenziarla dalla 'sorella minore' Serie 1, contribuiscono il motore a benzina a sei cilindri in linea al top della gamma, la trazione posteriore e i componenti del telaio ripresi Serie 4.

Un occhio, la nuova Serie 2 Coupé, lo strizza anche alla leggendaria Bmw 02, ovvero quel modello che 55 anni fa aprì la strada alla progettazione dei modelli a due porte compatti e sportivi del marchio.

Oltre al focus sulle doti dinamiche, la nuova Serie 2 Coupé si distingue anche per l'ambiente premium e le innovazioni in quanto a connettività. I progressi compiuti rispetto al modello precedente si riflettono anche in una gamma molto più ampia di sistemi di assistenza alla guida.

La nuova Bmw Serie 2 Coupé, che ha celebrato la sua prima mondiale al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra nei giorni scorsi, sarà costruita nello stabilimento di San Luis Potosí in Messico. Un modello ad alte prestazioni della Bmw M GmbH completerà la gamma al lancio sul mercato all'inizio del 2022.

La nuova M240i xDrive Coupé utilizzerà il motore sei cilindri in linea da 275 kW/374 CV e la trazione integrale intelligente.

Le caratteristiche di guida della nuova Serie 2 Coupé sono state pensate in ottica di agilità, controllabile in situazioni altamente dinamiche. Il tutto si traduce in dimensioni compatte, design leggero per la carrozzeria e il telaio, un aumento fino al 12% della rigidità torsionale statica rispetto al modello precedente e una distribuzione dei pesi quasi perfetta 50:50, oltre ad un'aerodinamica ottimizzata per la sportività. Agilità è anche precisione dello sterzo e una dinamica in curva con la quale la nuova Serie 2 Coupé, assicurano da Bmw, si è fatto un passo avanti rispetto al modello precedente. Allo stesso tempo, il comfort di guida e l'acustica ottimizzati migliorano le capacità dell'auto sia nella guida quotidiana che nei viaggi a lunga distanza.

Con una lunghezza del veicolo di 4537 millimetri e una larghezza di 1838 millimetri, l'auto è più lunga di 105 e più larga di 64 millimetri rispetto al modello precedente. E' però più bassa di 28 millimetri e il passo è più lungo di 51 millimetri. Aumentano anche le carreggiate che contribuiscono a migliorare la dinamica in curva. Linee e superfici seguono il nuovo linguaggio di design del marchio, a partire dal frontale con la griglia a doppio rene. I passaruota sono fortemente svasati e la muscolosa power dome al centro del cofano forniscono un chiaro indizio sulle caratteristiche di guida dinamica della Serie 2 Coupé. La griglia a doppio rene presenta al suo centro dei deflettori d'aria disposti verticalmente al posto delle classiche barre. Questi si aprono elettricamente quando il motore richiede un maggior apporto d'aria di raffreddamento. I fari full-LED di serie sono posizionati nella parte esterna del frontale, ispirati ai leggendari modelli Bmw 02.