Mercedes, gamma suv elettrificata alla scoperta del Gran Sasso

Una grande famiglia, ampia e diversificata, pronta a soddisfare le esigenze di tutte le fasce di clienti. La gamma elettrificata dei suv Mercedes è proprio questo: un portfolio completo di prodotti premium, contraddistinto da eleganza e raffinatezza senza rinunciare, però, ad una componente fondamentale per questo tipo di veicoli, la versatilità e la capacità di affrontare ogni tipo di terreno, anche grazie alla trazione integrale, senza dimenticare la tradizione fuoristradistica di questa carrozzeria.



Dai modelli più compatti come GLA alla più grande GLC, in versione suv e coupé, e ancora la lussuosa GLE, ibridi plug-in diesel e benzina, tutta la gamma si è data appuntamento tra le montagne del Gran Sasso, in uno dei luoghi più suggestivi del Paese.

Tutte coinvolte in una sfilata in carovana, pronte ad andare alla scoperta di Alebri-G, un esemplare unico di Classe G - il precursore di tutti i modelli offroad della casa di Stoccarda - che una coppia di artisti messicani ha trasformato in un capolavoro di arte zapoteca, dove si incrociano cultura e artigianalità in un binomio dalla forte carica espressiva. Negli altipiani che hanno prestato la scena ad indimenticabili produzioni cinematografiche, dagli spaghetti western di Sergio Leone a blockbuster internazionali come Ladyhawke e Il nome della rosa, Alebri-G ha ritrovato un nuovo habitat, in perfetta sintonia con il proprio concept creativo, accompagnata dalla SuvAttack della Stella.

La gamma suv della Stella conta oggi ben 11 modelli, benzina, diesel, mild e plug-in hybrid, anche full electric. Da 4 a 8 cilindri, da 1.3 a 4.0 cc, da 116 a 634 CV; 2 e 4 ruote motrici con 4 differenti varianti di 4Matic. Tante varianti in grado di rispondere ad ogni esigenza, anche per quanto riguarda le dimensioni che spaziano da 4.410 a 5.207 mm e fino a 7 posti.

La diversità è un elemento caratterizzante dell'offerta suv di Mercedes-Benz, un valore che la accomuna al concept creativo di Alebri-G, dove la forza dell'heritage si fonde con l'artigianalità in un omaggio assoluto al modello più iconico e rappresentativo dell'intera gamma off-road della Stella.

L'artigianalità è, infatti, un elemento identificativo di Classe G, che da oltre 40 anni rappresenta uno dei modelli più iconici della Stella. E per questo si rispecchia in tutte le fasi costruttive della vettura, che viene realizzata prevalentemente a mano, esclusivamente nell'impianto austriaco di Graz. L'80% di tutte le Classe G uscite dalla fabbrica sono ancora in circolazione: una prova dell'eccezionale qualità di questo leggendario fuoristrada. Questa esclusività è anche frutto di elevati livelli di personalizzazione, grazie al programma G manufaktur. Per rendere ancora più evidente l'unicità e l'elemento artigianale di Classe G, il team di Graz ha affidato alla coppia di artisti messicani, María e Jacobo Ángeles, il compito di trasformare questa icona senza tempo in un capolavoro di arte zapoteca.

Ad ogni tocco di colore che prende vita sulla livrea di Classe G, María e Jacobo Ángeles rendono omaggio all'artigianato della cultura indigena. Gli alebrije sono, infatti, figure tipiche del folclore messicano e incarnano una sorta di spirito-guida, angeli custode che assistono la vita di una persona e sono spesso rappresentati sotto forma di animali fantastici, anche con tecniche di cartapesta, dai colori particolarmente vivaci.

Questa cultura profondamente radicata nelle comunità di Oaxaca, viene portata oggi avanti da molti artigiani. Uomini e donne che non soltanto conservano antichi modi di lavorare e secoli di conoscenza, ma vanno oltre, esplorando la propria libertà artistica e sperimentando nuovi materiali, spingendo la propria arte oltre nuovi picchi di creatività. Proprio come il team di Classe G a Graz, che oltre a creare e assemblare la Classe G, eleva continuamente il proprio patrimonio e perfeziona ogni dettaglio, fino alla bellezza assoluta.