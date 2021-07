Lamborghini Aventador Ultimae per omaggiare il V12 aspirato

Si chiama Aventador LP 780-4 Ultimae ed è stata voluta per celebrare l'iconica supersportiva con motore V12 aspirato, giunto a fine carriera, concentrando l'essenza più pura di tutte le versioni Aventador in un finale perfetto. La Aventador LP 780-4 Ultimae sfrutta le prestazioni della SVJ ed esalta l'eleganza sofisticata della Aventador S, facendo convergere design e dinamismo in una vettura da collezione in due versioni: Coupé e Roadster.

"Se parliamo dei modelli con motore V12 naturalmente aspirati di Lamborghini, la Aventador LP 780-4 Ultimae è l'incarnazione definitiva - ha affermato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini - più autentica e senza tempo. Garantisce la pura esperienza di guida dei dodici cilindri unita a design inimitabile, soluzioni ingegneristiche e emozioni di guida. È la Aventador definitiva che chiude un'epoca eccezionale. È l'ultima del suo genere, con la massima potenza e le prestazioni che ci si aspettano dall'unione del motore V12 di Lamborghini e dall'inimitabile design del nostro marchio. La Aventador era destinata a diventare un classico fin dal suo lancio e la Aventador LP 780-4 Ultimae è l'espressione più straordinaria della combinazione di un design senza tempo e di soluzioni tecniche in una versione finale: la Ultimae, per l'appunto".

La Aventador LP 780-4 Ultimae sarà realizzata in un'edizione limitata di 350 esemplari numerati nella versione Coupé e di 250 nella versione Roadster. La vettura sarà esposta per la prima volta dal vivo in occasione del Goodwood Festival of Speed 2021 che si terrà tra l'8 e l'11 luglio nel Regno Unito.



Il motore a dodici cilindri da 6,5 litri della LP 780-4 Ultimae eroga 780 CV: 40 CV in più rispetto alla Aventador S e 10 CV in più rispetto alla SVJ sulla sua trazione integrale permanente. La monoscocca unica in fibra di carbonio della Aventador LP 780-4 Ultimae e l'ampio uso di fibra di carbonio in tutta la carrozzeria garantiscono un peso a secco di soli 1550 kg. La versione Coupé, che pesa 25 kg in meno rispetto alla Aventador S, ha lo stesso rapporto peso-potenza della SVJ (1,98 kg/CV), un'accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi e una velocità massina di 355 km/h, con 720 Nm di coppia a un massimo di 6750 giri/min più un variatore di fase (VVT) e un sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS) calibrati per una curva di coppia ottimizzata. L'impianto frenante passa da 100 km/h all'arresto totale in appena 30 metri. Il controllo laterale è perfezionato grazie al sistema a quattro ruote sterzanti introdotto sulla Aventador S, che garantisce agilità alle basse e medie velocità e maggiore stabilità alle alte velocità. La trazione integrale permanente, grazie al sistema sterzante posteriore, è calibrata per ottenere una coppia più elevata sull'asse posteriore. I sistemi sono gestiti da Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA), che elabora informazioni precise in tempo reale sul movimento della carrozzeria tramite i sensori, definendo in questo modo la risposta migliore di tutti i sistemi attivi al fine di adattare al meglio la dinamica del veicolo in ogni condizione.

Il cambio a 7 velocità ISR (Independent Shifting Rod) di Lamborghini garantisce una cambiata robotizzata in appena 50 millisecondi. Le modalità di guida della Aventador LP 780-4 Ultimae consentono al conducente di selezionare non solo le opzioni dinamiche Strada, Sport e Corsa, ma anche di scegliere i propri parametri in modalità Ego per una configurazione ottimale della sospensione attiva Lamborghini (LMS), dei controlli della trazione (motore, cambio e trazione integrale) e del sistema sterzante. I colori di serie sono 18, con una gamma di opzioni senza precedenti e oltre 300 colori sono disponibili presso lo studio Ad Personam di Lamborghini per permettere la realizzazione personalizzata della Aventador LP 780-4 Ultimae.

Sin dal lancio sarà disponibile in entrambe le configurazioni coupe e roadster presso la rete Lamborghini ad eccezione dei mercati: Mainland China, Corea del Sud, Vietnam, Brasile e Cile.