Kia Sportage, 5a generazione con versione ad hoc per Europa

Nel panorama dei tanti modelli che Kia dedica ad ogni segmento di mercato e per risolvere ogni problema della propria clientela, cresce il valore di Sportage ancora con il debutto della quinta generazione. Per la prima volta nei 30 anni di vita di questo suv - diventato il riferimento nella categoria - la Casa coreana ha infatti 'sdoppiato' l'offerta, realizzando un modello globale (le cui immagini sono appena state svelate) mentre a settembre Kia presenterà lo Sportage 'su misura' per l'Europa. Sviluppata su una inedita piattaforma, la quinta generazione di Sportage sarà disponibile in versione passo lungo o passo corto per soddisfare le esigenze di qualsiasi mercato globale.

"Il nostro nuovo Sportage è d'ispirazione per la categoria suv in tutti i sensi - ha affermato Artur Martins, senior vice president e head of global brand and customer experience division di Kia Corporation - Che si tratti del design lungimirante, degli interni fantascientifici, della tecnologia di ultima generazione, dei propulsori efficienti e potenti, dei più alti livelli nei sistemi di sicurezza o delle più recenti innovazioni ingegneristiche che garantiscono una guida reattiva e ottimale, il nuovissimo Sportage è il massimo dei suv".



Sportage mostra un nuovo interessante trattamento del frontale, in cui resta evidente - seppure ridotto nel suo valore grafico - il tradizionale Tiger Nose di Kia. Il nuovo look esterno è combinato nell'abitacolo con un design incentrato sul guidatore con un interno premium all'avanguardia caratterizzato da un display curvo integrato, che racchiude i più moderni sistemi di tecnologia e connettività. I designer della Casa coreana si sono concentrati sullo sviluppo di uno spazio piacevole in cui tutti gli occupanti possono trovare il massimo benessere.

Questa progettazione intelligente dell'abitabilità permetterà a tutti gli occupanti di Sportage possono beneficiare di spazi ai vertici della categoria sia per la testa sia per gli arti inferiori. Il nuovo suv diventa anche il punto di riferimento per la capacità del bagagliaio, grazie ad una praticità e facilità di utilizzo nella vita quotidiana che verrà apprezzata pure negli impieghi dedicati al tempo libero.

Nuovo Sportage è all'avanguardia anche in termini di sicurezza attiva e passiva forte di sistemi high-tech a supporto del guidatore (comunemente noti come Adas), basati sulla piattaforma evoluta sviluppata da Kia. Per una esperienza di guida dinamica, coinvolgente e ottimale, il nuovo Sportage presenta numerose innovazioni tecnologiche di alto livello, tra cui il sistema E-Handling di Kia che migliora le prestazioni dinamiche del veicolo nonché l'agilità e la stabilità. Inoltre, la quinta generazione di Sportage offre una raffinata sospensione a controllo elettronico (ESC) per un comfort ottimale con un livello di sicurezza superiore in ogni momento, grazie al controllo continuo degli ammortizzatori in tempo reale.

La modalità Terrain offre al nuovissimo Sportage eccezionali capacità di mobilità anche su fondi a ridotto attrito, come neve, fango e sabbia, consentendo di affrontare percorsi insidiosi in totale sicurezza. I propulsori di ultima generazione di Sportage - si legge nella nota della Casa coreana - garantiscono bassi consumi e ridotte emissioni ma al tempo stesso hanno una erogazione della potenza fluida e corposa tale da soddisfare qualsiasi esigenza, per un comportamento da suv poliedrico che sa essere anche sportivo e divertente da condurre.