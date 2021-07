Ineos Grenadier, svelati gli interni del 4x4

Svelati gli interni di Ineos Grenadier, pensati per essere pratici e funzionali. Per il fuoristrada pronto ad affrontare tutti gli ostacoli, l'abitacolo è stato infatti realizzato seguendo alcuni obiettivi precisi e in particolare per offrire lo spazio, la praticità e la versatilità che gli appassionati dei fuoristrada duri e puri cercano in un robusto 4X4. Progettato partendo da zero, il design integra tecnologie moderne e tutte le soluzioni necessarie ad un veicolo destinato a durare nel tempo.

"Quando abbiamo iniziato a delineare gli interni del Grenadier - ha dichiarato Toby Ecuyer, Head of Design - abbiamo cercato ispirazione negli aerei, nelle imbarcazioni e persino nei trattori moderni, dove la funzionalità è una priorità: gli interruttori e i comandi più usati sono a portata di mano mentre quelli ausiliari si trovano in una posizione secondaria, ma sempre facilmente accessibili, anche da parte del passeggero.

Abbiamo adottato lo stesso approccio nel Grenadier: il layout degli interni è ben organizzato e funzionale, studiato pensando alla semplicità d'uso. Si ha a disposizione tutto ciò di cui si necessita e niente che non serva".

Gli interruttori a leva e le manopole nella console centrale e sul padiglione, per esempio, sono ben distanziati e chiaramente indicati. Gli interruttori ausiliari sono integrati e precablati per consentire il collegamento di verricelli, luci di lavoro e altri accessori. Si può accedere al sistema di Infotainment tramite uno schermo touchscreen da 12,3" o usando una manopola sul tunnel centrale. L'integrazione di Apple CarPlay e Android Auto consente di avvalersi del sistema di navigazione dello smartphone.

Il sistema Pathfinder di navigazione fuoristrada permette invece di programmare, seguire e registrare l'itinerario attraverso waypoints, punti di passaggio definiti da longitudine, latitudine e altitudine, dove non vi sono strade o percorsi tracciati. Grazie ai robusti materiali utilizzati su tutte le superfici interne, Grenadier è progettato per durare nel tempo. I tappi di scarico nel pianale in gomma e la tappezzeria lavabile consentono di pulire facilmente gli interni. I sedili Recaro resistenti all'acqua e antimacchia assicurano un comfort e un sostegno ottimali su strada e in fuoristrada.

Sono inoltre disponibili tappetini in tessuto e rivestimenti in pelle, adatti per coloro che non prevedono di salire sul veicolo portando con sé fango e terra. Anche lo spazio di stivaggio è stato ottimizzato con un vano contenitore per lo stoccaggio a secco sotto il sedile posteriore, un portaoggetti con serratura nella console centrale e uno scomparto posizionato lateralmente nell'area di carico. Non mancano poi le opzioni di personalizzazione, con una vasta gamma di accessori.

Attualmente sono 130 i prototipi di Grenadier della fase due di test ad aver già raggiunto metà dell'obiettivo prefissato: 1,8 milioni di chilometri di collaudi estremi in tutto il mondo.

Prossima tappa: le dune del Marocco. Sarà possibile prenotare Ineos Grenadier dal mese di ottobre 2021, mentre le prime consegne inizieranno dal mese di luglio 2022.



