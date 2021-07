Ford F-150 Police Responder, nessun malvivente può scappare

Buone notizie negli Stati Uniti per chi compone il numero 911 delle emergenze. E cattive notizie per i malviventi che cercano di sfuggire agli inseguimenti delle forze dell'ordine. La polizia e gli altri corpi di pronto intervento avranno a disposizione dal prossimo autunno il veicolo più veloce tra quelli che vengono forniti agli enti federali, statali, locali e privati. E' il Ford F-150 Police Responder, l'unico pick-up americano con classificazione di 'veicolo da inseguimento' che la Casa dell'Ovale Blu ha appositamente progettato e costruito per le forze dell'ordine.

Secondo i test del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e sulla base dei risultati preliminari della 'state police' del Michigan, Il nuovissimo Responder di Ford vanta infatti la migliore accelerazione rispetto a qualsiasi veicolo testato in precedenza. Nella prova 0-100 km/h e in quella sul quarto di miglio (la classica distanza delle gare dei dragster) il F-150 Police Responder ha fermato rispettivamente gli strumenti su 5,4 secondi (1,2 secondi in meno del precedente modello top) e su 14,4 secondi, cioè 0,4 meglio del veicolo concorrente più vicino.

I principali driver dei miglioramenti nell'accelerazione anche rispetto al Ford F-150 della serie precedente sono l'aumento della coppia del motore EcoBoost da 3,5 litri (ora arriva a 678 Nm) e il nuovo ripartitore torque-on-demand per la trazione integrale. La scatola di trasferimento della coppia regola costantemente quella inviata alle ruote anteriori o posteriori e ciò contribuisce a scatti più rapidi perché fornisce trazione istantanea a tutte e quattro le ruote indipendentemente dalle condizioni stradali.

F-150 Police Responder - che fa parte della gamma di veicoli della polizia più venduti in America - è costruito sulla nuovissima piattaforma 2021 F-150 SuperCrew e progettato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze delle forze dell'Ordine.

Oltre alle migliorate prestazioni offre la maggior capacità di traino, il più elevato carico utile e il più ampio volume interno per passeggeri rispetto a qualsiasi altro veicolo classificato come Responder.