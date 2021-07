Ferrari F8 N-Largo, bolide 'speciale' firmato Novitec

Una versione speciale per la Ferrari F8 Tributo, firmata Novitec. Il famoso tuner tedesco ha infatti svelato la sua nuova creazione, realizzata proprio sulla base della nuova Berlinetta di Maranello e che ha preso il nome di Novitec F8 N-Largo. Sotto al cofano della 'rivisitazione' del bolide emiliano, sempre in posizione centrale-posteriore, batte il celebre 3.9 V8 biturbo, che grazie alla 'cura' Novitec, ora sviluppa 825 CV e 905 Nm di coppia. Una buona dose di cambiamenti è stata applicata anche all'elettronica, per aumentare il potenziale della vettura senza comprometterne l'affidabilità.

Come da tradizione, sulla vettura che va da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e che ha una velocità massima di 340 km/h, Novitec ha lavorato molto anche sul fronte del design esterno, portando cambiamenti che sono una sorta di marchio di fabbrica per il tuner tedesco, a cominciare dall'impianto di scarico interamente realizzato in Iconel e acciaio Inox. Il bodykit Novitec modifica infatti alcune delle linee esterne della F8 Tributo, grazie ad una serie di interventi su gran parte dei pannelli esterni, soprattutto nel frontale dove le forme della'F8 lasciano spazio a tagli, prese d'aria e spigoli. Nuovi sono anche i cerchi in lega, neri lucidi, da 21 e 22 pollici, realizzati in collaborazione con Vossen, così come il nuovo profilo inferiore interamente realizzato in carbonio, che corre tutt'attorno alla vettura.

Nuove sono anche le prese d'aria, i passaruota più pronunciati rispetto all'esemplare originale, i parafanghi anteriori più larghi e i flap laterali, aggiunti a ridosso dello spoiler anteriore. Non passa inosservato nemmeno lo spoiler posteriore con il suo design a 'coda d'anatra'. Sul fronte meccanico, Novitec ha messo mano anche alle sospensioni, dotate di Front-Lift per affrontare senza difficolta ostacoli o rampe particolarmente in pendenza. disponibile su richiesta anche una calandra su misura, nuovi specchietti e speciali molle sportive per abbassare l'altezza da terra della vettura di circa 35 millimetri. All'interno, pelle e Alcantara a profusione e su misura.