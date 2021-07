Bmw iX xDrive, arriverà a novembre il sav 'nato elettrico'

Presentazione in grande stile a Milano, al museo ADI Compasso d'Oro per l'ultima importante novità di Bmw, il rivoluzionario sport activity vehicle (Sav) 'nato elettrico' iX. Con l'avvio della produzione in serie nello stabilimento di Dingolfing il nuovo iX è in cammino per approdare sulle strade di tutto il mondo a partire dal prossimo novembre.

Per le soluzioni costruttive, per l'efficienza del sistema propulsivo e per il design - di 'rottura' senza dimenticare la grande tradizione del brand e i particolare dei modelli X - questo nuovo Sav ha le carte in regola per diventare la nuova ammiraglia tecnologica del Gruppo Bmw combinando il piacere di guida senza emissioni, l'agilità sportiva e qualità funzionali esclusivamente orientato alla sostenibilità e contemporaneamente all'uomo.

In Italia questo nuovo modello sarà proposto in due varianti, entrambe dotate di trazione integrale elettrica. Bmw iX xDrive50 disporrà di una potenza complessiva di 523 Cv e comporterà un consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP compreso fra 23,0 e 19,8 kWh/100 km . Per Bmw iX xDrive40 sono invece previsti una potenza complessiva di 326 Cv e un consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP fra 22,5 e 19,4 kWh/100 km.

L'efficienza dei propulsori abbinata alla più recente tecnologia delle batteria si traduce in un'autonomia - calcolata in base a test WLTP - fino a 630 chilometri per la iX xDrive50 e fino a 425 chilometri per la iX xDrive40. Per entrambi i modelli Bmw ha limitato elettronicamente la velocità massima a 200 km/h, mentre l'accelerazione 0-100 si realizza in 4,6 secondi con la iX più potente (523 Cv) e in 6,1 secondi con la variante da 326 Cv.

Al lancio il listino prevede per ogni variante anche un allestimento speciale con 'pacchetto sportivo'. Questa personalizzazione prevede il colore pastello Alpine White; i cerchi aerodinamici in lega da 21 pollici con finitura bicolore 3D lucida; il design scuro delle luci; le pinze freno da 17 pollici verniciate in blu; la 'barriera d'aria' nella grembialatura anteriore; la grafica della griglia del radiatore cromata - a richiesta in Titan Bronze - e gli scudi paraurti con design sportivo. Bmw iX xDrive40 costa rispettivamente 84.000 (normale) e 87.100 euro (pacchetto sportivo), mentre la iX xDrive50 si posiziona a 103.000 e 106.100 euro.