Audi Q4 Sportback e-tron, aperte prevendite in Italia

Si aprono le prevendite in Italia di Audi Q4 Sportback e-tron. La declinazione SUV coupé del primo sport utility compatto a zero emissioni della storia Audi, è prodotta, analogamente alla 'sorella' Audi Q4 e-tron, presso il sito multimarca certificato carbon neutral di Zwickau, in Germania e abbina l'eleganza di una coupé alle performance e alla praticità garantite dalla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen. A caratterizzare la Sportback, ci pensano le linee sinuose e tratti sportivi, sottolineati anche dall'ampia calandra single frame e dalla griglia radiatore chiusa, come per gli altri modelli BEV della gamma e-tron, oltre che dalla linea di spalla muscolare.



Analogamente ad Audi Q4 e-tron, il SUV coupé nativo elettrico abbina alle dimensioni esterne di un'auto di gamma media, di poco superiori ad Audi Q3, l'abitabilità di un modello di due categorie superiori, in linea con lo sport utility full size Audi Q7. In aggiunta, rispetto ad Audi Q4 e-tron cresce ulteriormente la capacità di carico con cinque persone a bordo, che passa da 520 a 535 litri.

Un valore superiore persino a un SUV di segmento D quale Audi Q5, sebbene quest'ultimo sia più lungo di 9 cm. Al lancio, Audi Q4 Sportback e-tron è disponibile nelle versioni entry level 35 e-tron da 170 CV e top di gamma 50 e-tron quattro da 299 CV. La prima è caratterizzata da un unico motore sincrono a magneti permanenti al retrotreno, da 310 Nm di coppia e dalla trazione posteriore. La seconda, invece, da due propulsori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, da 460 Nm e dalla trazione integrale quattro elettrica.

La variante d'ingresso, dotata di una batteria ad alto voltaggio da 55 kWh, scatta da 0 a 100 km/h in 9 secondi, raggiunge la velocità massima di 160 km/h (autolimitata) e percorre sino a 347 chilometri WLTP. Audi Q4 50 e-tron quattro si avvale di un accumulatore da 82 kWh cui consegue un'autonomia sino a 495 chilometri WLTP. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6,2 secondi, mentre la velocità massima (autolimitata) si attesta a 180 km/h.

Audi Q4 Sportback 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro sono ricaricabili in corrente alternata (AC) con potenze sino a, rispettivamente, 7,2 e 11 kW - in entrambi i casi sono sufficienti 7,5 ore per rigenerare il 100% dell'energia, oppure in corrente continua (DC) con potenze che raggiungono rispettivamente i 110 e 125 kW: per accumulare l'80% dell'energia bastano meno di 38 minuti.

Sin dall'allestimento intermedio Business, 'cuore' delle offerte commerciali dedicate alla gamma Audi Q4 e-tron, sono incluse dotazioni di pregio come l'Audi smartphone interface, che trasferisce con modalità wireless l'ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell'auto, l'Audi phone box, che permette la ricarica induttiva dello smartphone, e il Pacchetto Assistenza plus, forte del cruise control adattivo, dei sensori di parcheggio visivi e sonori e della telecamera in retromarcia.

Quanto all'infotainment, la navigazione MMI plus con MMI touch si accompagna al display MMI touch da 11,6 pollici, il più ampio all'interno dell'offerta dei quattro anelli, all'Audi virtual cockpit da 10,25", al riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera e ai servizi Audi connect navigation & infotainment plus. Questi ultimi includono la connettività Car-to-X, il citato pianificatore degli itinerari e-tron trip planner e il comando vocale in grado di riconoscere le espressioni di uso comune integrando le informazioni mediante il cloud. Il prezzo d'attacco della vettura è di 47750 euro e Audi Q4 Sportback e-tron raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del mese di settembre.