Škoda Enyaq iV, ora c'è anche la versione 4x4

Si allarga in casa Škoda la famiglia di Enyaq iV, con l'arrivo della 4x4. Il primo SUV 100% elettrico della casa boema, si arricchisce infatti della variante 80x, che porta in dote la trazione integrale a controllo elettronico, realizzata attraverso il lavoro contemporaneo di due motori elettrici, uno sull'asse posteriore e uno su quello anteriore. La potenza che arriva a 195 kW e la coppia massima di 425 Nm , consentono a Enyaq iV un comportamento più dinamico, mentre l'autonomia massima nel ciclo WLTP raggiunge i 497 km.



L'accelerazione garantita dai due motori è a 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e l'auto si muove nella maggior parte delle situazioni sfruttando il motore sincrono a magneti permanenti sull'asse posteriore, che fornisce una potenza di 204 CV/150 kW e una coppia massima di 310 Nm. All'anteriore, invece, è montato un motore asincrono che ha una potenza di 80 kW, una coppia massima di 162 Nm e una velocità massima di funzionamento di 13500 giri/min. I motori asincroni sono caratterizzati da una capacità di sovraccarico a breve termine e da basse perdite di carico.

Sono quindi perfetti per le spinte di breve durata. La batteria che alimenta Enyaq iV 80x è da 82 kWh lordi (77 kWh netti) e può percorrere fino a 497 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h come le altre varianti, iV 50, iV 60 e iV 80, già presenti a listino. La capacità di ricarica veloce, invece, arriva a 125 kWh. Come le altre varianti, anche Škoda Enyaq iV 80x è disponibile nella versione Executive, studiata per l'utenza professionale e le aziende, oltre che Sportline, che abbina all'estetica sportiva una dotazione tecnica pensata per una guida dinamica, con assetto sportivo ribassato di 15 mm all'anteriore e di 10 mm al posteriore, oltre alla taratura specifica di molle e ammortizzatori.

Da ora, i clienti di Škoda Enyaq Sportline iV, nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x possono poi scegliere di equipaggiare il loro SUV elettrico con la 'Crystal Face', ovvero la calandra interamente composta da LED. Questa sofisticata struttura impiega 131 LED per illuminare i listelli orizzontali e verticali. A seconda delle condizioni di luce, diurna o notturna, l'auto accende in modo autonomo i vari elementi della Crystal Face, mentre una speciale animazione delle sorgenti luminose dà il benvenuto quando ci si avvicina all'auto con le chiavi in tasca.

La Crystal Face completa la potente capacità di illuminazione di Enyaq Sportline iV che è dotato di serie di gruppi ottici anteriori in tecnologia Matrix LED. Il listino di Enyaq iV 80x parte da 49 mila euro che diventano 51100 per la versione Executive 80x e 53 mila per la Sportline iV 80x. Tutte le versioni beneficiano degli incentivi statali e locali riservati ai modelli elettrici, anche in caso di rottamazione.