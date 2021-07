Porsche Tycan, Cross Turismo 'regina' delle Dolomiti

Elettrica, sportiva, dall'inconfondibile DNA Porsche e strizza l'occhio anche alle strade non battute, comprese quelle sui passi delle Dolomiti.

Porsche Taycan Cross Trurismo è stata la protagonista della prima tappa montana del Porsche On Board 2021, andata in scena lo scorso fine settimana in Trentino, nell'inedita versione dell'evento che da quest'anno affianca, alle classiche località marittime dedicate agli sport acquatici, anche i paesaggi montani, dove i protagonisti sono i nuovi modelli della casa tedesca e alcuni sport legati proprio alla montagna.



Discendente diretta della concept car 'Mission E Cross Turismo', che aveva fatto la sua prima apparizione al salone di Ginevra nel 2018, la Taycan Cross Turismo è caratterizzata al primo sguardo dal design ispirato al mondo dell'offroad, ma con una linea sportiva che i designer Porsche hanno indicato con il termine di 'flyline'. Tra gli elementi distintivi dell'elettrica che strizza l'occhio alle strade meno battute sono le mascherine passaruota, le parti inferiori del frontale e della coda e le minigonne laterali. Il pacchetto 'Offroad' è completato da speciali flap agli angoli dei paraurti anteriori e posteriori e anche alle estremità delle minigonne, incaricati di rendere più caratteristico l'aspetto esterno della vettura, così come di proteggerla da danni causati dal pietrisco incontrato. Con la berlina sportiva Taycan, la nuova Cross Turismo ha in comune anche alcuni elementi innovativi come per esempio la scritta Porsche effetto vetro nella fascia luminosa.

In sostanza, la nuova Taycan Cross Turismo punta su gran parte dei punti di forza della sorella Taycan, ai quali si aggiunge lo spazio in più per i passeggeri posteriori e un volume di carico massimo di oltre 1200 litri dietro l'ampio portellone. Il telaio, con trazione integrale di serie e sospensioni pneumatiche, è anche regolabile in altezza. In particolare, il regolatore del telaio integrato Porsche 4D-Chassis Control, analizza e sincronizza in tempo reale tutti i sistemi del telaio, 'comandato' da un sistema interconnesso a livello centrale. La dotazione di serie per tutte le Taycan Cross Turismo prevede poi sospensioni pneumatiche adattive con tecnologia a tre camere con regolazione elettronica degli ammortizzatori PASM (Porsche Active Suspension Management). Sono proprio queste che permettono di stabilire che l'assetto della vettura si sollevi automaticamente in determinati punti ricorrenti come dossi o vialetti di garage. Una pressione sul tasto dell'assetto è sufficiente per salvare tali posizioni.

A fare la differenza, quando l'asfalto sotto le gomme non è più perfetto, sulla Cross Turismo è poi il programma di guida aggiuntivo 'Gravel Mode', dedicato alla marcia su terreni sconnessi come strade sterrate o fangose. Con questa impostazione, l'altezza della vettura aumenta di 30 millimetri rispetto alla berlina, influenzando anche i sistemi per la dinamica di guida Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Traction Management (PTM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV +), Porsche Stability Management (PSM) e la trasmissione dell'asse posteriore. Anche la caratteristica del pedale dell'acceleratore è stata adattata nello specifico per il 'fuoristrada' in termini di erogazione di potenza e controllabilità.

Quattro, sono le versioni con le quali la Taycan Cross Turismo fa il suo ingresso sul mercato: Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 CV), la Taycan 4S Cross Turismo da 360 kW (490 CV), la Taycan Turbo Cross Turismo da 460 kW (625 CV), oltre alla Taycan Turbo S Cross Turismo da460 kW (625 CV). I cinque maggiori mercati per questa versione di Taycan dovrebbero essere gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Norvegia, i Paesi Bassi e la Germania.